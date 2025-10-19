Location Makari 4, esiste realmente ed ecco dopo si trova il borgo della fiction Rai: ecco dov'è girata: torna in scena la bellezza della Sicilia

Location Makari 4: dov’è stata ambientata la serie di Rai 1

Prende il via questa sera, domenica 19 ottobre 2025, l’amatissima serie Makari 4 con protagonista Claudio Gioè nei panni dell’iconico giornalista, scrittore e investigatore Saverio Lamanna. La quarta stagione della serie è composta da 4 puntate in onda in 4 prime serate come sempre su Rai 1; non mancheranno le emozioni e le sorprese, tra crimine e commedia, così come alcune novità nel cast dei protagonisti e soprattutto le splendide location Makari 4.

A fare da cornice splendida della serie è ancora una volta la Sicilia in tutta la sua bellezza; anche per questa quarta stagione infatti, tutte le riprese sono state effettuate sull’isola e saranno ancora una volta protagoniste del racconto. La stessa Macari, che dà il nome alla fiction, è una piccola frazione di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Per chi si chiede se Makari esiste davvero, infatti, la risposta è si. È un paesino dai suggestivi scenari naturali e che rappresenta un nuovo punto di partenza per il protagonista. Saverio, infatti, torna proprio nella sua terra d’origine dopo essersi allontanato da Roma, e lì riscopre la bellezza della scrittura, una passione che in fondo non ha mai del tutto dimenticato…

Location Makari 4, dove si trovano tutte le splendide ambientazioni: da San Vito Lo Capo alle bellezze naturali trapanesi

Ma, entrando nello specifico della location Makari 4, quali sono i posti in cui è ambientata la quarta stagione della fiction? Oltre a Macari, le riprese hanno toccato numerose bellezze del libero consorzio comunale di Trapani; non solo lo stesso capoluogo, ma anche comuni come San Vito Lo Capo, Castellammare del Golfo, Erice e Marsala.

Oltre alle spiagge più belle della Sicilia, dall’Isulidda a Bue Marino e Baia Santa Margherita, la fiction è stata girata anche in suggestive location naturali come la baia di Macari, le cave di marmo di Custonaci, la riserva naturale dello Zingaro e la tonnara di Scopello. Nel corso degli anni, inoltre, la fiction è stata anche girata nel capoluogo di Palermo, in particolare tra le vie del quartiere Mondello.

