Location Mare fuori 2/ Dove è stata girata? Napoli e l’isola di Nisida

La scenografia della fiction “Mare fuori 2”

La fiction “Mare fuori 2”, come la prima stagione, è ambientata a Napoli. Ambientata nell’Istituto di Pena Minorile (IPM) di Nisida, in realtà la serie è stata girata nella base navale della Marina Militare del Molo San Vincenzo, dove è stato possibile ricostruire gli interni del carcere minorile dove si svolgono le vicende dei giovani protagonisti. Non si tratta però dell’unico luogo di Napoli. Il capoluogo campano, infatti, ha ospitato le riprese della fiction anche presso la Galleria Umberto, il rione Sanità, l’Orto Botanico e persino a Nisida, la piccola isola delle Flegree che ospita il vero Istituto Penale Minorile. Il cantautore Edoardo Bennato ha dedicato a Nisida una famosa canzone che ironizzava sul suo status di “isola – non isola”: “Venite tutti a Nisida / Nisida… / … Nisida è un’isola / e nessuno lo sa”.

Storia di una famiglia perbene/ Diretta e anticipazioni 17 novembre: Maria e l'amore!

Mare Fuori 2: Nisida “è un’isola e nessuno lo sa”

L’isola di Nisida, infatti, non è accessibile proprio perché ospita l’Istituto Penale Minorile di Napoli, che accoglie una cinquantina di ragazzi per seguirli, educarli e reinserirli poi nella società civile. Attualmente l’isola ospita una pluralità di strutture, diversamente orientate sia per tipologia di utenza che per progetti educativi. Il dott. Gianluca Guida, da più di vent’anni alla guida dell’IPM, intervistato qualche anno fa da Napoliflash 24 ha spiegato in in cosa consiste il “modello Nisida”, considerato dalla Commissione europea un esempio da seguire: “Dare importanza alla cura, delle relazioni e dei rapporti umani: questo è lo stile d’azione degli operatori dell’IPM di Nisida. Le nostre azioni dipendono direttamente dalle nostre emozioni. Se riusciamo a mitigare le emozioni antisociali, con ogni probabilità riusciremo a temperare i comportamenti antisociali”.

LEGGI ANCHE:

MARE FUORI 2/ Anticipazioni e diretta 17 novembre: Carmine appeso a un filoAnticipazioni Storia di una famiglia per bene ultima puntata/ Michele e Maria insieme?

© RIPRODUZIONE RISERVATA