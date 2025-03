La seconda metà degli episodi di Mare Fuori 5 sono pronti per essere divorati dai milioni di fan che già per i primi 6 avevano preso d’assalto la piattaforma RaiPlay. Tra l’altro, questa sera – 26 marzo 2025 – la prima puntata andrà in onda su Rai Due per coloro che hanno voluto attendere la messa in onda televisiva per gustare, a piccoli assaggi, il quinto capitolo della serie tv. Come sempre le curiosità si sprecano, tra spoiler sulla trama e circostanze parallele; in questo secondo settore rientra la location Mare Fuori 5 e tutte le aree scelte per dare una meritevole scenografia ai nuovi intrecci e colpi di scena.

In linea con quanto visto nei capitoli precedenti, il baricentro della location Mare Fuori 5 è l’IPM, ovvero l’Istituto di Pena Minorile. In realtà il luogo è in realtà situato a Nisida ma le riprese non si sono svolte sulla piccola isola; la scenografia della trama è infatti ricostruita presso la zona del Porto di Napoli, precisamente sfruttando le strutture della marina militare del Molosiglio. Data il tema di fondo e la sceneggiatura, la serie tv è stata girata per la maggior parte proprio in quest’area, con l’aggiunta di alcune riprese in studio e post-produzione.

Non solo Napoli e i quartieri più rappresentativi: anche Salerno tra le location Mare Fuori 5

Per la location Mare Fuori 5 tornano anche altre località esterne rispetto all’Istituto di Pena Minorile. Anzi, forse in questo quinto capitolo sono maggiori le scene che si svolgono appunto fuori dall’IPM. Da Poggioreale a Piazza Mercato, passando per i quartieri di Ponticelli, Forcella e alcune zone di Bagnoli. La città all’ombra del Vesuvio offre dunque largo spazio di manovra per rendere ancora più suggestive le scene della serie tv e le varie dinamiche dei protagonisti.

Non c’è solo la città di Napoli e i quartieri più rappresentativi; tra le location di Mare Fuori 5 spicca anche una ‘new entry’, ovvero Salerno. In particolare, anche qui sono state utili le riprese nella zona del Porto. Risultano inoltre alcune scene della serie tv girate nei pressi di Cava de’ Tirreni. Per il resto – oltre l’IPM – è la città all’ombra del Vesuvio, al netto dei suoi quartieri più caratteristici, a dominare la scena.

