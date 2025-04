Grande attesa per il debutto di questa sera per Maria Corleone 2, un grande ritorno dopo il successo del 2023 con il primo capitolo della fiction targata Mediaset. In vista dell’appuntamento di oggi – 29 aprile 2025 – con la prima puntata della seconda stagione, molteplici sono le curiosità che allietano gli appassionati che non vedono l’ora di conoscere lo scioglimento di una trama rinnovata ma strettamente legata al finale di stagione del primo atto. Le peculiarità ambientali e la scenografia alimentano la bellezza della rappresentazione narrativa; un assunto che amplifica le curiosità degli appassionati su dove è stata girata la fiction e quali sono le location Maria Corleone 2.

Le location Maria Corleone 2, anche nella realtà, seguono gli spostamenti geografici che vivremo nella trama del secondo capitolo; in linea con quanto visto già nella prima stagione andata in onda su Canale 5 nel 2023. Le quattro puntate del seguito ci porteranno in un vero e proprio viaggio per l’Italia da Nord a Sud; da Milano a Palermo e nel mezzo diverse scene girate anche a Roma.

Maria Corleone 2, anche Roma tra le location della seconda stagione

In realtà, le riprese laziali non sono altro che uno stratagemma per rappresentare al meglio le location Maria Corleone 2 che riguardano le bellezze marittime della Sicilia. Per questioni logistiche, non tutti i punti dell’isola sono stati raggiungibili; forse per questo la spiaggia di Focene è stata necessaria per ricostruire invece le coste del Sud Italia.

A proposito della Sicilia, non tutte le scene sono state appunto girate a Palermo; nel novero delle location Maria Corleone 2 spiccano infatti diverse riprese tra Catania e località limitrofe. Dunque, salvo rare eccezioni, a corredo della trama assisteremo ad una vera e propria rassegna delle aree più caratteristiche dell’isola italiana; un aspetto che non è meramente scenografico e seconda ma che si incastona totalmente nelle atmosfere che riguardano la trama e che, con scenari simili, vedono amplificate le emozioni da trasmettere ai telespettatori.

Location Maria Corleone 2, viaggio da Nord a Sud con la protagonista

Non ultima, anche Milano tra le location Maria Corleone 2; la protagonista ha infatti la base delle sue attività professionali proprio nel capoluogo lombardo. Per questa ragione, tutte le scene che la vedono rientrare per tentare di non mollare le sue ambizioni e sogni sono state appunto girate nella città meneghina.

Non resta a questo punto che godersi i 4 appuntamenti della seconda stagione per assaporare non solo le bellezze della trama ricca di stravolgimenti, colpi di scena ed emozioni all’unisono; ma anche le meravigliose location Maria Corleone 2. Si parte da questa sera, 29 aprile 2025, con una prima puntata che vedrà la protagonista impegnata principalmente a Palermo; sarà dunque la Sicilia ad essere il ‘teatro’ di apertura di questo nuovo capitolo della fiction.