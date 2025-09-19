Location matrimonio Andrea Preti e Venus Williams, lo speciale evento a Ischia con un evento mozzafiato

Andrea Preti e Venus Williams si sposano: la location del matrimonio

Arriva il grande giorno per la coppia formata da Andrea Preti e Venus Williams. La coppia ha deciso di sposarsi in una cornice mozzafiato come quella di Ischia. Un amore sbocciato tra la ex campionessa di tennis e l’isola già lo scorso anno in occasione di una vacanza a Sant’Angelo, ed è in quell’occasione che la sorella di Serena Wiliams ha deciso la location matrimonio con Andrea Preti, lo storico compagno. Adesso i due sono pronti a dirsi il tanto atteso sì in una cornice davvero eccezionale e mozzafiato. Più precisamente la location matrimonio Andrea Preti e Venus Williams è il faro di Punta Imperatore, luogo che gode di una vista davvero incantevole e che lascerà a bocca aperta tutti gli invitati, pronti a festeggiare la coppia nel loro giorno più atteso. Oggi venerdì 19 settembre Andrea Preti e Venus Williams sono pronti a scrivere una pagina speciale della loro vita. Le sorelle Williams sono già sbarcate nelle scorse ore sull’isola e hanno limato gli ultimi dettagli per le nozze, delle quali è ancora ignota la lista degli invitati.

Sinner, Cina ruba i suoi dati celebrali per addestrare i soldati?/ L'indiscrezione choc

Location matrimonio Andrea Preti e Venus Williams: la coppia

L’amore tra Andrea Preti e Venus Williams è sbocciato anche grazie all’intervento di Serena, andata a schiacciare a rete come nei suoi anni migliori con la racchetta in mano. E questa volta ha deciso di aiutare il destino e la sorella Venus a trovare il vero amore:

Andrea Preti, le sue ex fidanzate prima di sposare Venus Williams/ Da Claudia Gerini a Flavia Pennetta

“Ci hanno presentati e lei ha cominciato a parlarmi in italiano, benissimo tra l’altro, e mi ha presentato la sua famiglia” ha rivelato Andrea Preti riguardo all’incontro con l’ex star del tennis che ha scaturito anche qualche critica. Già nelle scorse ore gli invitati si sono ritrovati per partire alla volta dell’isola tutti insieme, con una sorta di preparativo della grande festa che avrà luogo oggi.