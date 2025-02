Location Miss Fallaci: dove è stata girata la fiction con Miriam Leone

Da martedì 18 febbraio 2025, Raiuno trasmette per quattro puntate Miss Fallaci, la fiction interpretata da Miriam Leone che racconta la storia di Oriana Fallaci, la giornalista nata a Firenze e che ha dedicato tutta la sua vita al giornalismo e alla scrittura. Nonostante la passione per il giornalismo, la Fallaci si ritrova a vivere un mondo che, all’epoca, era prettamente maschilista relegando le donne a scrivere di moda e gossip. Volendo fare altro e convinta di avere altre qualità, Oriana Fallacia approfitta di un viaggio a New York per sfoggiare le qualità della sua penna.

La Grande Mela rappresenta, così, uno dei tanti luoghi importanti nella vita della Fallaci che, nel corso della sua vita da giornalista, ha viaggiato molto fermandosi in diverse città. Ci sono, tuttavia, dei luoghi a cui è totalmente legata la figura della Fallaci e la location della fiction Miss Fallaci ripercorre, così, quelli che sono stati i luoghi della sua vita.

Location Miss Fallaci: tutti i luoghi della fiction Rai

La fiction Miss Fallaci, diretta da Luca Ribuoli, è stata girata principalmente tra Firenze e Roma. La casa fiorentina di Oriana Fallaci nella serie tv è stata ricostruita negli studi di via Tiburtina mentre le città di Milano, Firenze e New York sono state interamente ricostruite a Roma. Le ambientazioni newyorkesi, infatti, sono state ricostruite negli a Cinecittà World.

Al centro della storia di Miss Fallaci c’è Los Angeles. Le spiagge della città californiana sono state ricostruite a Fregene, Fiumicino e Anzio, le città balneari del litorale laziale. Una scena ambientata in un albergo è stata, invece, girata al grand hotel Duca d’Este di Tivoli Terme. Altre riprese, invece, si sono svolte a Aprilia e Ostia Lido.

