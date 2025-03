L’esordio è tra i più attesi, un quarto capitolo che in patria è già andato in onda e finalmente da questa sera – 18 marzo 2025 – arriva anche in Italia con la prima puntata; stiamo parlando di Morgane – Detective Geniale 4. Una trama nuova di zecca, diversamente da ciò che riguarda dove è stata girata la serie tv e i luoghi prescelti per le riprese. Infatti, a quanto risulta, la location Morgane – Detective Geniale 4 non differisce particolarmente da quanto visto nei capitoli precedenti. Come risaputo, la serie tv è di produzione franco-belga: proprio tra Francia e Belgio si concentrano buona parte delle riprese; discorso che vale tanto per le ambientazioni esterne quanto per gli interni seppur realizzati negli studios che vantano la paternità della saga.

Anche l’occhio vuole la sua parte e giustamente i fan si domandano: qual è la location Morgane – Detective Geniale 4 e dove è stata girata la serie tv? La domanda non conosce risposte dettagliate, almeno spulciando le informazioni presenti sul web. Qualcosa però si desume, sia per le curiosità diffuse sia per quanto già visto nei capitoli precedenti. C’è Parigi tra le ambientazioni che hanno offerto le proprie bellezze alla realizzazione del quarto capitolo, così come altre aree urbane nei pressi della capitale transaplina.

dove è stata girata Morgane – Detective Geniale 4, la location include anche le bellezze del Belgio

Anche il Belgio – Paese che condivide la produzione della serie tv con la Francia – è presente tra le location Morgane – Detective Geniale 4. Non sono state rese note le città belga che hanno fatto da cornice alle riprese ma sappiamo che anche diverse sono le zone – soprattutto per gli esterni – che rispondono all’interrogativo su dove è stata girata la serie tv. Come visto nei capitoli precedenti, la trama si unisce ad un racconto dettagliato dal punto di vista ambientale; una circostanza spesso cruciale e che vale da valore aggiunto per la realizzazione di determinate scene particolarmente suggestive.