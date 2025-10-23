Location Noi del Rione Sanità, dov'è stata girata la nuova fiction di Rai 1: protagonista l'omonimo quartiere di Napoli e le sue bellezze paesaggistiche

Noi del Rione Sanità: da stasera in onda la nuova fiction di Rai 1

Questa sera, giovedì 23 ottobre 2025, va in onda in prima serata su Rai 1 la prima puntata della nuova fiction Noi del Rione Sanità. Diretta da Luca Miniero, la serie è un nuovo prodotto di Rai Fiction ispirato alla storia di vita di Don Antonio Loffredo, raccontata nel libro Noi del Rione Sanità, da cui prende spunto l’omonimo titolo della fiction televisiva.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 23 ottobre 2025/Rosa prende una drastica decisione, Marcello vuole...

Al centro della narrazione la figura di Don Giuseppe, interpretato da Carmine Recano, che diventa il simbolo dell’omonimo quartiere di Napoli in cui, alle bellezze paesaggistiche e alla vivacità delle sue vie e delle sue piazze, si alterna una quotidianità complicata soprattutto per i più giovani, con poche opportunità lavorative e un futuro sempre più incerto.

Il Commissario Montalbano, anticipazioni Un Diaro del '43: puntata 22 ottobre/ Morte Pasquano stravolge trama

La nuova fiction di Rai 1 stupirà sicuramente i telespettatori non solo per l’intensità della narrazione e per una trama avvincente e ricca di colpi di scena, ma anche per la bellezza della città di Napoli che fa da sfondo alle vite e alle storie dei protagonisti.

Location Noi del Rione Sanità: Napoli protagonista, dov’è stata girata

Ma dov’è ambientata la nuova serie di Rai 1 e, in particolare, dove sono state effettuate le riprese? Entrando nel merito della location Noi del Rione Sanità, come già si evince dal titolo a fare da sfondo alla storia è la città di Napoli e, nello specifico, l’omonimo Rione Sanità, il quartiere che si estende ai piedi della collina di Capodimonte e fulcro narrativo della fiction.

Il Commissario Montalbano non avrà nuove puntate, Cesare Bocci lapidario/ "Ecco perché non si realizzeranno"

Trattasi infatti di uno dei quartieri simbolo della città partenopea, un luogo ricco di storia e cultura che, da una condizione di profondo disagio e degrado, è riuscito a rinascere attraverso importanti iniziative di riqualificazione e rigenerazione sociale.

La serie di Rai 1 si estende dunque lungo tutto il Rione Sanità, tra le sue vie e le sue piazze, e abbraccia anche chicche paesaggistiche che verranno mostrate nel corso delle puntate. Dal Palazzo dello Spagnolo al Parco e la Reggia di Capodimonte, si passa poi per il Vomero con Castel Sant’Elmo, ma anche con la presenza sul piccolo schermo della Chiesa di Santa Maria alla Sanità e delle Catacombe di San Gennaro.