Tappe Pechino Express 2025, tutte le location del viaggio

Riparte il viaggio di Pechino Express 2025 sui canali Sky, Costantino della Gherardesca darà il via all’emozionante racconto dei concorrenti di questa edizione, pronti alla spedizione orientale che vedrà i partecipanti scattare dalle Filippine, fino ad arrivare al Nepal. Si passerà attraverso le bellezze della Thailandia, che sarà protagonista nel viaggio e tra le location, destinato a regalare ancora una volta dei paesaggi suggestivi ai protagonisti, che come al solito saranno chiamati a fare i conti con le realtà locali, le culture del posto e dovranno anche affrontare delle prove fisiche non certo indifferenti, per ottenere le ricompense necessarie per andare avanti nel percorso.

Giaele De Donà, chi è? "Sono bisex e vivo un amore libero"/ Il flirt con Taylor Mega: "Sono stata con lei"

E scendendo nel dettaglio la 1a tappa di Pechino Express 2025 sarà nelle Filippine, la splendida Isola di Palawan, un vero e proprio paradiso fatto di spiagge incontaminate, lagune incontaminate e spiagge in cui il mare è color smeraldo e non mancano magnifiche scogliere calcaree. I viaggiatori, ma anche i telespettatori, avranno modo di vedere il fiume sotterraneo Puerto Princesa, saranno incantati dalla sabbia bianca di El Nido e dai laghi di Coron. Insomma si tratta di un vero e proprio paradiso terrestre, del resto l’isola per ben tre anni consecutivi è stata eletta la miglior spiaggia del mondo.

I Cineasti Pechino Express 2025, chi sono Nathalie Guetta e Vito Bucci/ Dal set di Don Matteo al reality game

Tappe Pechino Express 2025 e coppie partecipanti: chi vedremo nel programma

Location e luoghi mozzafiato nel programma condotto da Costantino Della Gherardesca e Fru, al timone per il secondo anno a fianco del padrone di casa titolare. Dopo le Filippine i viaggiatori si sposteranno in altri luoghi, la seconda delle tappe di Pechino Express 2025 sarà la Thailandia, in particolare la parte settentrionale, si partirà da Chiang Mai la cosiddetta Città Nuova che conta ben 300 templi dove si trova l’antica struttura medievale del Wat Chedi Luang Wat Phra Singh. Le ultime tappe di Pechino Express 2025, invece, saranno in Nepal, Nazione molto piccola ma dalla storia millenaria, famosa per la sua spiritualità e per le sue leggendarie tradizioni. Da Kathmandu fino alla catena montuosa dell’Himalaya i concorrenti ne resteranno affascinati.