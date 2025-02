Location Rocco Schiavone: tutti i luoghi da Aosta a Roma

Rocco Schiavone, il vicequestore più irriverente della televisione italiana torna ufficialmente in onda. Da oggi, mercoledì 19 febbraio 2025, Raidue trasmette gli episodi della sesta stagione che vede nei panni di Rocco Schiavone l’amatissimo Marco Giallini. A far da sfondo alle avventure del vicequestore, come sempre, saranno due città: Roma, il luogo in cui è nato e cresciuto e Aosta dove presta il proprio servizio. Roma e Aosta sono proprio i luoghi in cui è stata girata la fiction che si sviluppa in alcuni posti che, ormai, il pubblico conosce.

La serie è ambientata principalmente in alcuni luoghi simbolo di Aosta come Piazza Chanoux e le zone adiacenti al Tribunale della città. Alcune scene, inoltre, sono state girate a Cividale del Friuli, in provincia di Udine, e a Roma. Nella capitale, in particolare, ci sono diverse zone che rendono la location della fiction ancora più affascinante.

Location Rocco Schiavone: i luoghi delle riprese a Roma

La questura, il luogo in cui Rocco Schiavone lavora cercando di risolvere i vari casi è stata ricreata in Via Lavoratori – Vittime del Col du Mont, 28 ad Aosta. A Roma, invece, si trova la casa del vicequestore, il luogo in cui si rifugia per ritrovare se stesso e mettere in ordine i pensieri. Le riprese dell’esterno dell’abitazione sono state fatte in Via Gregoriana 20, nel cuore di Roma. In particolare, nella fiction viene mostrato un edificio storico che si trova nel pieno centro della capitale e che rispecchia la personalità del protagonista.

Tutti i luoghi, compreso quello in cui è stata localizzata la casa del vicequestore, sono stati scelti per rappresentare totalmente la personalità tormentata e a tratti cupa di Rocco Schiavone che, dietro l’atteggiamento ruvido e a volte troppo diretto, nasconde un mondo fatto di mille colori.