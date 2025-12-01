Sandokan torna sul piccolo schermo: ecco le location e i segreti della nuova fiction Rai con Can Yaman

La nuova Sandokan targata Rai ha riportato in primo piano uno dei personaggi più iconici, scatenando subito la curiosità su dove fosse stato girato e quanto ci fosse di “vero” nei luoghi raccontati da Salgari. La serie ricrea l’esotico mondo della Malesia ottocentesca intrecciando location reali e set ricostruiti. Tra l’altro, la storia stessa nasce da un mix di realtà e immaginazione. A tal proposito, un esempio chiave è Mompracem. Il motivo? ei romanzi è l’isola leggendaria dove la Tigre della Malesia e i suoi tigrotti vivono da pirati romantici, un posto selvaggio, pieno di insidie e libertà.

Nella realtà, invece, un’isola con quel nome non esiste, ma la somiglianza con Pulau Kuraman – una piccola isola vicina a Labuan, sulla costa nord-occidentale del Borneo – ha convinto molti che Salgari possa aver preso spunto da lì. Le mappe antiche riportano nomi simili a “Mompracem“, e questo alimenta ancora di più il fascino della possibile corrispondenza. Labuan, invece, esiste davvero, ed è un territorio malese fatto di un’isola principale e altre minori, affacciato sul Mar Cinese Meridionale. Nell’Ottocento fu una base britannica, proprio come nel mondo di Sandokan, e la sua storia si incastra sorprendentemente bene con l’immaginario salgariano.

Sandokan torna sulla Rai: le location della serie

La nuova fiction Rai, però, non è stata girata in Malesia. Difatti, la “Malesia” della nuova Sandokan è stata ricostruita in gran parte in Italia e in parte nell’Oceano Indiano. Le principali riprese si sono svolte tra Lazio e Calabria. In particolare, a Lamezia Terme è stata costruita da zero la colonia inglese di Labuan, completa di edifici, banchine, mercati e ambientazioni portuali.

D’altro canto, luoghi come Le Castella, con la sua fortezza affacciata sul mare, sono diventati perfetti sostituti dei paesaggi tropicali immaginati da Salgari. Per dare al tutto un tocco più “esotico”, la produzione ha scelto anche l’isola di La Réunion, che offre foreste rigogliose, scogliere e spiagge che ricordano molto il Sud-Est asiatico.

