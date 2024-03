Location Se potessi dirti addio, dov’è stata girata la nuova fiction con Garko/ Roma protagonista

Location Se potessi dirti addio: dov’è stata girata la nuova fiction di Canale 5

Anna Safroncik e Gabriel Garko sono i protagonisti della nuova fiction targata Canale 5, Se potessi dirti addio. Trattasi di una miniserie che si snoderà in tre prime serate e che racconta la storia di Elena Astolfi, neuropsichiatra che, un anno dopo la tragica morte del marito vittima di incidente stradale, continua ad indagare sulle cause. Sulla sua strada incontra un paziente affidatogli in ospedale e dal passato misterioso: presto ribattezzato “Paziente 13”, è un uomo che ha perso la memoria e di cui non si conoscono informazioni. Entrambi, però, sono accomunati da un obiettivo: ritrovare se stessi.

Se potessi dirti addio è una serie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, coppia ormai da anni collaudata in regia e che torna protagonista su Canale 5. Tra le curiosità inerenti alla fiction, spiccano le location in cui è stata girata. A fare da sfondo alle vicende dei personaggi è la meravigliosa cornice di Roma e i suoi dintorni. Le riprese della fiction sono cominciate nell’aprile 2023 e, come riporta TvBlog, la produzione ha deciso di girare nel quartiere Coppedè e nel litorale Nord della Capitale, tra Focene e Fregene.

Se potessi dirti addio: tutte le location, dal Quartiere Coppedè a Fregene

Ma che cosa si conosce delle location di Se potessi dirti addio? Partendo dal quartiere Coppedè, si tratta di un complesso di edifici situato nel quartiere Trieste, e dunque non è un vero e proprio quartiere. Fu però ribattezzato così dallo stesso architetto che lo ha progettato e da cui prende il nome, Gino Coppedè. Tale location, in passato, è stata scelta anche per altri celebri film, come Inferno e L’uccello dalle piume di cristallo di Dario Argento e Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina.

Addentrandoci invece nel litorale Nord della Capitale, alcune scene sono state girate anche a Focene che, insieme a Fregene, Maccarese, Passo Oscuro e Palidoro, è una delle frazioni marinare presenti nel litorale del Comune di Fiumicino. Sfondo meraviglioso di Se potessi dirti addio è anche Fregene, affermatasi negli anni come una delle più rinomate località balneari romane, frequentata soprattutto dai personaggi famosi.

