Location Sissi, dove è stato girato l’atto finale della serie tv in onda su Canale5 da stasera? Svelate tutte le location e i luoghi delle riprese

Stasera e domani in prima serata su Canale5 andranno in onda le puntate di Sissi – Atto finale che racconta la vita dell’imperatrice Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach che negli anni è diventata una delle figure storiche più affascinanti e più romanticizzate di sempre, complice anche la corte di Vienna del XIX secolo. I protagonisti sono Dominique Devenport e Jannik Schumann che si muovono tra amore, intrighi e passioni.

Ma dove è stata girata la serie tv in questione? Innanzitutto c’è Corfù dove si apre al stagione con l’incidente della protagonista mentre è a cavallo. Il clima mediterraneo dell’isola greca doveva aiutarla a calmarsi dalle ansie di governo e quant’altro.

Location Sissi: tutte le dell'atto finale della serie tv

Oltre a Corfù, location Sissi per le precedenti stagioni, quest’ultima in onda su Canale5, vede la scelta anche dimMonaco di Baviera e più precisamente il Castello di Possenhofen che sorge sulle rive del lago di Starnberg dove la protagonista ha trascorsi gli anni della giovinezza. Sempre in quella località c’è il museo dell’imperatrice con una mostra permanente.

E poi ovviamente come location principale c’è la splendida città di Vienna con le sue strade, i suoi castelli e la sua architettura. Nel Sissi Museum dell’Hofburg è ancora custodita la carrozza originale dell’imperatrice che era solita usare nei suoi tragitti verso Augsburg in Baviera. Queste location da anni sono meta di pellegrinaggio per tutti coloro che sono appassionati a questa figura storica che da sempre accompagna le loro vite.