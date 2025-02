Location Sposa in Rosso, dov’è stato girato il film di Rai1? Nella splendida Puglia e non solo

Rai1 questa sera ha deciso di trasmettere il film con Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega Sposa in Rosso. Si tratta di una commedia irriverente dove l’italiana Roberta e lo spagnolo Leon inscenano un finto matrimonio per dividersi i regali e soprattutto i soldi degli invitati. A far da sfondo alla commedia che tratta anche argomenti delicati e difficili ci sarà uno splendido scenario. Quali solo le location Sposa in Rosso, dov’è stato girato il film di Rai1? La prima parte del film è stata girata a Malta mentre la parte finale si è spostata in Puglia.

Scendendo più nel dettaglio, il film di Rai1 Sposa in Rosso è stato girato in Puglia, soprattutto in alcune zone molto specifiche e particolari come Martina Franca, in provincia di Taranto. E entrando più nello specifico non possono non essere menzionati i meravigliosi scorci di Piazza Maria Immacolata e l’adiacente Basilica di San Martino del Tours. I protagonisti vivono in un Castello del XVIII secolo che nella realtà è la Masseria Salamina circondata da terreni agricoli e uliveti di Pezze di Greco. Altra dimora da sogno, invece, è Villa D’Aiala dove vive la zia Giada.

Dov’è stato girato il film di Rai1 Sposa in Rosso: tutte le location da Malta alla Puglia

Location Sposa in Rosso si trovano anche a Malta. Tutta la prima parte del film di Rai1, infatti, è stata girata nella splendida isola del Mediterraneo con le sue coste, il suo mare cristallino e limpido ed i suoi meravigliosi scorci nell’entroterra. Del resto la protagonista, Roberta, è proprio una guida turistica di Malta. Spostandoci in Puglia, infine degne di nota sono anche gli uliveti e le campagne in cui si muovo i protagonisti che si delineano da Fasano e Ostuni. Piccolo spoiler: la location del matrimonio tra Roberta e Leon è la Chiesa della Natività della Vergine Maria a Malta.