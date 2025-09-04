Location Succede anche nelle migliori famiglie, il film di Raiuno: ecco perché Alessandro Siani ha scelto la Sicilia e non Napoli.

Il film “Succede anche nelle migliori famiglie”, in onda questa sera su Raiuno, è uno dei grandi successi di Alessandro Siani che, nel corso della sua carriera, ha sbancato non solo i botteghini ma conquistato la fiducia del pubblico e degli addetti ai lavori. Con un cast ricchissimo in cui, oltre a Siani che ricopre anche il ruolo di regista spiccano nomi come Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania e con Euridice Axen, Lucia Sardo, Sergio Friscia, Adolfo Margiotta, Evelyn Famà, Annandrea Vitrano, Silvia Mazzieri, Antonio Orefice, Sebastiano Somma, il film ha una location inaspettata per chi ha sempre visto i film di Siani.

Legatissimo alla propria terra, i film di Alessandro Siani hanno avuto diverse location tra le quali, diverse, in Campania come Benvenuti al sud che è stato girato a Castellabate, un comune in provincia di Salerno, in Campania, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento. Per Succede anche nelle migliori famiglie, invece, Siani ha scelto un’Isola meravigliosa come la Sicilia.

Succede anche nelle migliori famiglie: perché Siani ha scelto la Sicilia e non Napoli

L’intento di Alessandro Siani con il film “Succede anche nelle migliori famiglie” era raccontare qualcosa in cui tutti possono immedesimarsi e perché la Sicilia offre location suggestive per raccontare il contrasto tra matrimonio e funerale. Il regista ha così scelto Milazzo concentrando le riprese del film in luoghi non solo bellissimi, ma anche suggestivi e capaci di far restare chiunque a bocca aperta.

Alcune scene del film, così, sono state girate presso l’Area Marina Protetta Capo Milazzo. Altre, invece, hanno avuto come location la piscina di Venere e la baia di Sant’Antonio. Tra i luoghi in cui è stato girato il film, infine, spiccano anche villa Paradiso e il Santuario di Sant’Antonio da Padova.