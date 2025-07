La nuova location di Temptation Island 2025 non è più in Sardegna bensì in Calabria: il motivo dell'addio all'Is Morus Relais per il Calalandrusa Resort

La location di Temptation Island 2025 cambia ufficialmente. A causa della vendita del villaggio Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula che è stato per anni il luogo in cui sono state registrate le varie edizioni di Temptation Island, per l’edizione 2025, le coppie, i tentatori, le tentatrici e tutta la redazione hanno lasciato la Sardegna per trasferirsi ufficialmente in Calabria, al Calalandrusa Beach & Nature Resort, questa la nuova location del programma dell’amore che torna per infiammare ulteriormente la già calda estate italiana con le avventure delle varie coppie.

La vendita del bellissimo resort in Sardegna che ha fatto da cornice a tutte le storie che, finora, hanno appassionato il pubblico di canale 5 contribuendo al clamoroso successo del programma di Temptation Island ha così portato la produzione a cercare un nuovo villaggio. Dovendo cambiare, la produzione ha scelto di dire addio alla Sardegna scegliendo, come nuova location, la Calabria.

Location Temptation Island 2025: dove si trova il nuovo villaggio

La produzione di Temptation Island ha scelto un villaggio che si trova in Calbria, precisamente in provincia di Catanzaro. Il resort selezionato per ospitare le riprese è il Calalandrusa Beach & Nature Resort, una struttura immersa in cinque ettari di vegetazione e che si trova su una delle coste più belle della regione. Parlando della nuova location, a svelare qualche dettaglio in più è stato Filippo Bisciglia che, ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni.

“Per quanto riguarda i ragazzi è tutto identico, ma si sono aggiunte delle piscine bellissime da cui si vede il mare. I due villaggi sono molto distanti l’uno dall’altro e, per fare in modo che ricordasse la vecchia location, sono stati ricostruiti alcuni ambienti come ‘il pinnettu’. Lo ritroverete identico, ma cambierà nome. Si chiamerà ‘il capanno’” , ha spoilerato il conduttore aggiungendo che, quest’anno, le coppie dovranno camminare parecchio per raggiungere il luogo del falò.

