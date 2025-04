Per una nuova serie tv prossima all’esordio, arrivano fiumi di curiosità che spesso non riguardano prettamente la trama e le anticipazioni: quali sono le location Tutto quello che ho? L’interrogativo su dove è stata girata la serie tv è tutt’altro che marginale dato che, come spesso accade, le scenografie e le ambientazioni sono spesso un valore aggiunto per le emozioni da veicolare e per rendere ancora più intenso e suggestivo il racconto portante.

L’importanza della location Tutto quello che ho – nuova serie tv di Canale 5, in onda da questa sera 9 aprile 2025 – è in linea con quanto detto in precedenza. Sia per le rappresentazioni urbane che per le aree esterne vediamo una cornice che rende ancor più immersiva la trama e le vicende narrate. La storia con protagonista Vanessa Incontrada è ambientata in Toscana, più precisamente in diversi punti simbolo della città di Livorno.

La città di Livorno come maestosa cornice: le location Tutto quello che ho con la città toscana sullo sfondo

Entrando nel merito di dove è stata girata la serie tv e quali sono le location Tutto quello che ho, diverse sono le zone scelte dalla produzione per impreziosire la realizzazione della pellicola. Come anticipato, spicca Livorno: dallo Scoglio della Regina a quartiere Venezia, passando per la Terrazza Mascagni. Località ampiamente note a chi vive in Toscana e forse conosciute anche da chi ha visitato la città scoprendo appunto la singolarità e bellezza dei luoghi in questione.

Ogni punto della città di Livorno scelto per le location Tutto quello che ho è funzionale alla ricostruzione della trama; nevralgico è il Mercato Centrale dove diverse scene della serie tv hanno appunto il luogo come sfondo. Altrettanto importante è Terrazza Mascagni che sarà in particolare è un punto di riferimento dal punto di vista panoramico e diverse saranno le scene che colpiranno e conquisteranno l’occhio e il gusto dei telespettatori per la vista mozzafiato.

