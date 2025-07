Dove è stato girato Un duca all’improvviso: le location del film in onda oggi - 8 luglio 2025 - in prima serata su Rai Uno.

Romanticismo pronto a traboccare ed emozioni pronte a scorrere come fiumi questa sera su Rai Uno; in prima tv arriva Un duca all’improvviso – 8 luglio 2025 – ma non è solo la trama del film a colpire l’attenzione degli appassionati. C’è infatti più di un aspetto particolarmente curioso in relazione alla location Un duca all’improvviso e che merita di essere raccontato. Buona parte delle scene, così come si evince dal racconto stesso, avrebbero come cornice alcune bellezze inglesi sia per quanto riguarda la campagna che in relazione a determinate ambientazioni al chiuso. Ma in realtà le riprese si sono svolte… in Irlanda!

Ebbene sì, la location Un duca all’improvviso prende in prestito bellezze naturali e architettoniche irlandesi ma, stando alla trama, i luoghi raccontati sarebbero invece di matrice inglese. Vediamo ad esempio il protagonista, Johnny, arrivare nella sontuosa tenuta de Il Castello di Glasswick che in realtà non appartiene al territorio inglese come detto precedentemente. Si tratta infatti del maestoso Luttrellstown Castle Resort situato a Dublino, per l’appunto in Irlanda.

Location Un duca all’improvviso: c’è anche il castello della famiglia Guinness, scelto da David Beckham e Victoria Adams per il matrimonio!

Ma non è tutto, altra curiosità relativa alla location Un duca all’improvviso riguarda ancora Castleknock, l’area dove è appunto situato il Luttrellstown Castle Resort risalente al quindicesimo secolo; un vero e proprio castello arrivato ai giorni nostri in tutta la sua suggestiva magnificenza. Prima dei produttori della pellicola che andrà in onda questa sera – 8 luglio 2025 – su Rai Uno, c’è però arrivata una coppia nota: David Beckham e Victoria Adams. Proprio qui le due stelle decisero nel ‘99 di convolare a nozze. Ciliegina sulla torta, in pochi non conosceranno almeno di nome la famiglia che detiene la proprietà della struttura: la famiglia Guinness!

Insomma, oltre ad una trama densa di emozioni in pieno stile romanzesco; la location Un duca all’improvviso offrirà questa sera – 8 luglio 2025, su Rai Uno – una parentesi ampiamente suggestiva date le curiosità sopra elencate e ovviamente anche per le peculiarità estetiche delle ambientazioni scelte dalla produzione.