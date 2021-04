Location Un passo dal cielo 6: dove è stata girata?/ Protagoniste Cortina e San Vito

Prosegue l’avventura televisiva di Francesco Neri in Un passo dal cielo 6, la fiction di Rai1 ambientata tra Alto Adige e Veneto giunta ormai alla sua quinta puntata. Protagonista aggiuntiva della serie, oltre al già citato comandante della forestale, le splendide location in cui è stata girata, in particolare Cortina d’Ampezzo e San Vito di Cadore, i due comuni che fanno da sfondo alla maggior parte delle riprese insieme ovviamente a luoghi ancor più incontaminati come quelli della Valle del Boite. In fin dei conti, lo scenario di Un passo dal cielo 6 non è molto diverso da quello delle stagioni precedenti: gli autori hanno scelto di spostarsi giusto qualche chilometro più a est, oltrepassando il confine con il Veneto, come d’altronde sono soliti fare gli appassionati di nordic walking che, camminando lungo i sentieri di montagna, quasi non si rendono conto di passare da una regione all’altra.

UN PASSO DAL CIELO 6 I GUARDIANI LOCATION: DOVE E' STATA GIRATA?/ Boom turismo, poi..

Location Un passo dal cielo 6: il lago di Mosigo

Unico punto di riferimento per chi si ritrova in quelle zone sono le Tre Cime di Lavaredo, ‘perfettamente’ divise tra le due regioni (un versante in territorio altoatesino mentre l’altro in quello veneto). Questi picchi si riflettono in specchi d’acqua come quello del lago di Mosigo (o di San Vito di Cadore), tra Cortina e la stessa San Vito. Qui è situata anche la stazione di polizia che nella fiction compare più spesso, ma San Vito è in generale una località di villeggiatura molto apprezzata per via del suo paesaggio montuoso più unico che raro.

Giusy Buscemi/ "Miss Italia fu una svolta. Su 'A un passo dal cielo'..."

Location Un passo dal cielo 6: la baita di Francesco circondata dalle Cinque Torri

La Valle del Boite, altra location di Un passo dal cielo 6, nasce ai piedi della Croda Rossa d’Ampezzo ed è attraversata dalla ciclabile delle Dolomiti. Dopo la morte di sua moglie Emma, Francesco si è ritirato a vivere in una baita di legno isolata tra le Dolomiti Bellunesi, precisamente alle Cinque Torri vicine a Cortina e al Passo di Falzarego. La torre più maestosa – come suggerisce il nome – è Torre Grande, con i suoi 2.361 metri di altitudine, seguita da Torre Seconda, Torre Latina, Torre Quarta e Torre Inglese. Le Cinque Torri sono doppiamente apprezzate dagli escursionisti e dagli alpinisti in quanto accessibili attraverso diverse vie, con difficoltà molto varie. Presenti a valle due rifugi che danno la possibilità di pernottare.

LEGGI ANCHE:

ANTICIPAZIONI UN PASSO DAL CIELO 6/ Quarta puntata 22 aprile: Vincenzo si sposa?

© RIPRODUZIONE RISERVATA