Location video Brividi, canzone di Mahmood e Blanco/ Nè California nè Italia ma…

Mahmood e Blanco, le riprese del videoclip “Brividi”, disponibile su Youtube

Mahmood e Blanco sono tra i preferiti del pubblico e della stampa dopo le prime serate di Sanremo 2022. In concomitanza, con la loro partecipazione al “Festival della canzone italiana”, i due giovani hanno anche pubblicato su Youtube il videoclip del brano in gara, “Brividi“. Il paesaggio che circonda il duo durante le riprese ha subito colpito i fan che si sono chiesti se si tratti di una lunga spiaggia californiana o di un assolato bagnasciuga italiano: niente di tutto ciò. La location del video di “Brividi” è in Olanda, su una delle distese sabbiose non lontano da Amsterdam. Nella fattispecie, la località si chiama Diemen, un comune olandese di circa 20 mila abitanti, situato nella provincia denominata “Olanda Settentrionale”. La regia è stata affidata a Attilio Cusani, abile a tradurre in immagini le due storie raccontate con intensità nelle strofe del brano.

Mahmood e Blanco, pedalano su due biciclette di diamanti

Nel videoclip di “Brividi”, Mahmood e Blanco si alternano proponendo diversi scenari che ricreano l’idea della libertà. Quest’ultima viene proposta come un percorso da realizzare con due biciclette di diamanti, realizzate per loro con cristalli Swarovski, puntando al cielo. “Ho sognato di volare con te – Su una bici di diamanti”, canta Mahmood in “Brividi” e così anche nel video della canzone presentata con Blanco al Festival di Sanremo 2022 compaiono delle bici che brillano. La location del videoclip, come scritto in precedenza, è Diemen, un piccolo comune a sud di Amsterdam. In molte scene del video ritroviamo Mahmood e Blanco mentre pedalano lungo strade con palazzi di mattoni rossi e corsi d’acqua che denunciano un paesaggio tipo olandese.

