L’occhio caldo del cielo, film su Rete 4 diretto da Robert Aldrich

Martedì 18 marzo 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, il film L’occhio caldo del cielo. La pellicola statunitense appartiene alla categoria western-romantico ed è uscito nell’anno 1961. La regia è di Robert Aldrich, un pilastro della cinematografia americana degli anni ’50-’60, conosciuto per cult come Che fine ha fatto Baby Jane? (1965) e Quella sporca dozzina (1967). Le musiche sono curate da Ernest Gold, premio Oscar nel 1961 per la colonna sonora di Exodus.

Il cast L’occhio caldo del cielo di attori comprende Kirk Douglas, Rock Hudson, Dorothy Malone, Joseph Cotten e Carol Lynley. Douglas presenta una filmografia lunghissima, dall’esordio del 1946 ne Lo strano amore di Marta Ivers fino al 2004 con Illusion. Ha vinto un Oscar alla carriera (1996) e due Golden Globe (1957 e 1968). Anche per Hudson siamo in presenza di tantissimi film: la sua carriera è iniziata nel 1949 con Chicago, bolgia infernale ed è terminata con I guerrieri del vento nel 1984. Nell’anno 1957 ha ottenuto la candidatura all’Oscar.

La trama del film L’occhio caldo del cielo: uno strano triangolo molto scabroso

Ne L’occhio caldo del cielo, il bandito Brendan O’Malley – Kirk Douglas – è inseguito dallo sceriffo Dana Stribling – Rock Hudson – e, per riuscire a sfuggirgli, sconfina in Messico. Si presenta in un ranch di cui conosce la proprietaria, con la quale anni prima ha avuto una relazione. La donna è Belle Breckenridge – Dorothy Malone – adesso felicemente sposata e madre di una ragazza, Melissa – Carol Lynley. Belle finge di non riconoscere il nuovo arrivato e lo informa sul suo stato civile, spiegando anche che suo marito John Breckenridge è andato in paese. Offre comunque ospitalità a Brendan per la notte, poi gli presenta la figlia sedicenne Melissa detta Missy.

Il mattino dopo arriva John che racconta alla moglie di aver venduto il ranch: vuole cambiar vita e partire per il Texas con una mandria di bestiame. Dopo le ovvie discussioni con Belle, il marito chiede a Brendan di accompagnarlo nel trasferimento dei bovini pagandolo con capi di bestiame. Il bandito accetta e propone a John di assumere come capo mandriano una persona in gamba che è in arrivo: è Stribling. Lo sceriffo acconsente ma avvisa Brendan che a lavoro terminato lo arresterà. Durante il trasferimento, O’Malley si rende conto di amare ancora Belle ma senza essere ricambiato.

John viene assassinato in una sparatoria e lo sceriffo comincia ad insidiare Belle che non lo respinge. All’arrivo in Texas Brendan sfida Dana a duello, ma la giovane Missy gli dichiara il suo amore scongiurandolo di non battersi con Stribling. Il bandito informa Belle dell’idea di partire con la figlia ma non prima di aver sfidato lo sceriffo. La donna, sconcertata, rivela allora il suo segreto: Melissa è figlia di Brendan! O’Malley visibilmente sconvolto affronta Dana con la pistola scarica e viene ucciso.