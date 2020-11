L’occhio caldo del cielo/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Kirk Douglas

L’occhio caldo del cielo va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, giovedì 19 novembre, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1961 dalla Universal International pictures il cui soggetto è stato tratto dal romanzo scritto da Howard Rigsby. La regia del film è stata affidata a Robert Aldrich con sceneggiatura di Dalton Trumbo, il montaggio è stato realizzato da Michael Luciano con le musiche della colonna sonora firmata da Ernest Gold. Nel cast sono presenti grandi nuovi nomi del mondo di Hollywood tra cui Rock Hudson, Kirk Douglas, Dorothy Malone, Joseph Cotten, Carol Lynley e Neville Brand.

L’occhio caldo del cielo, la trama del film

Diamo uno sguardo da vicino alla trama de L’occhio caldo del cielo. Un pistolero solitario di nome Brendan sta fuggendo verso lo stato del Messico per cercare di evitare la cattura da parte di uno sceriffo in quanto è stato ritenuto colpevole dell’omicidio di un uomo. Lo sceriffo non vuole assolutamente perdere le tracce del malvivente anche perché per lui si tratta di una vicenda di natura personale. Infatti la vittima del pistolero era suo cognato. Il fuggitivo una volta raggiunto lo stato del Messico, inizia a sentirsi al sicuro e nello specifico decide di raggiungere un ranch che deve essere ancora di proprietà di una donna con cui ha avuto un flirt durante l’età giovanile. Per lui questo è anche il momento ideale per poter dare una svolta alla propria esistenza anche perché si rende conto di essere ancora innamorato di lei.

Tuttavia il pistolero si troverà di fronte ad una situazione ben differente da quella che avrebbe immaginato in quanto seppure la donna decide di ospitarlo per una notte dovrà prendere atto che nel frattempo lei si è sposata con un uomo di nome John. Quest’ultimo è andato via dal paese per questioni legate ad un affare e sta per farvi ritorno. Si tratta di una coppia comunque felice che ha una figlia di nome Melissa di 16 anni è e che è del tutto identica alla mamma. Il mattino seguente fa ritorno il padre ed in particolare si dimostra essere completamente ubriaco e a stento riesce a camminare.

Come se nulla fosse racconta alla moglie di aver deciso di fare un investimento ed in particolare di aver venduto il ranch e di aver acquistato una mandria di bestiame che dovrà portare in Texas. Dopo aver consumato la sbornia si rende conto di aver fatto un investimento non proprio oculato anche perché lui non dispone delle competenze necessarie per poter guidare una mandria di bestiale di quelle dimensioni verso un luogo così lontano e così decide di rivolgersi al fuggitivo proponendo un accordo affinché lui possa dargli una mano. L’accordo viene trovato con il pistolero che invece di un compenso in denaro vuole ottenere un numero di bestie per poter dare avvio a sua volta ad un allevamento. Inizia così un avventuroso viaggio alla volta dello stato del Texas con i tre protagonisti che dovranno fare i conti anche con lo sceriffo. In particolare i tre si uniranno allo stesso sceriffo il quale deciderà di dare loro una mano anche per superare le molteplici difficoltà che troveranno innanzi a loro cammino a patto che una volta rientrata negli Stati Uniti d’America e portato a termine il compito, il pistolero si sottoponga ad un processo equo.

