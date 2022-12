L’occhio caldo del cielo/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Kirk Douglas

L’occhio caldo del cielo, film di Rete 4 diretto da Robert Aldrich

L’occhio caldo del cielo andrà in onda su Rete 4 oggi, 20 dicembre, a partire dalle ore 16.35. Il film si intitola in lingua originale “The Last Sunset” e il regista è Robert Aldrich. Egli è stato regista anche di altri film quali: “L’ultimo Apache”, “Non è più tempo di eroi”, “Sodoma e Gomorra” e tanti altri. Si tratta di un film western basato sul romanzo “Sundown at Crazy Horse” di Howard Rigsby. È un film del 1961 e i principali attori che compongono il cast sono: Rock Hudson nel ruolo di Dana Stribiling; Kirk Douglas nel ruolo di Bren; Joseph Cotten nel ruolo di John Breckenridge; Carol Lynely nel ruolo di Missy; Dorothy Malone nel ruolo di Belle Breckenridge.

La sceneggiatura di L’occhio caldo del cielo appartiene a Dalton Trumbo e i produttori sono Eugene Frenke e Edward Lewis. Le musiche appartengono a Ernest Gold e la scenografia a Alexander Golitzen e Alfred Sweeney. I costumi sono opera di Norma Koch e le case di produzione sono: Universal International Pictures e Brynaprod. Il film è stato presentato al Torino Festival 2006 (alla 24° edizione) nella sezione Retrospettiva Robert Aldrich.

Le riprese del film L’occhio caldo del cielo sono state svolte tra l’11 maggio 1960 e il 29 luglio del medesimo anno. Nel film sono presenti 2 bloopers (fonte bloopers.it). Il primo è che durante un combattimento a cavallo è presente un grande polverone provocato dal forte vento ma gli alberi sullo sfondo rimangono immobili. L’altro è che durante un festino dove viene suonata “la cucaracha”si vede che lo sfondo è verniciato su un muro perché si vede l’angolo in cui si intersecano due pareti. Una delle attrici protagoniste del film, precedentemente citata, è Dorothy Malone, nata a Chicago nel 1925. La straordinaria attrice ha vinto nel 1957 il Premio Oscar come migliore attrice non protagonista per il film “Come le foglie al vento”

L’occhio caldo del cielo, la trama del film

La trama del film L’occhio caldo del cielo ruota attorno a una famiglia di cacciatori di taglie che vive al confine tra il Texas e il Messico durante il periodo della guerra civile americana. La famiglia è composta da tre fratelli: Brett, Bart e Ben. Brett è un uomo duro e determinato, mentre Bart è più emotivo e sensibile. Ben, il più giovane dei tre, è un giovane idealista che spera di diventare un predicatore.

Un giorno, i tre fratelli ricevono l’incarico di catturare un bandito messicano di nome Paco, che ha commesso una serie di rapine e omicidi. Nonostante le difficoltà, riescono a catturare Paco e a portarlo in Texas per essere giudicato. Durante il viaggio, però, si rendono conto che Paco è in realtà innocente e che è stato incastrato da un misterioso uomo di nome Dunbar, che ha interesse a farlo condannare.

I fratelli decidono quindi di aiutare Paco a fuggire, scontrandosi con Dunbar e con le autorità locali. Nel frattempo, Ben viene ferito e Bart viene ucciso, lasciando a Brett il compito di portare a termine la missione. Alla fine, Brett e Paco riescono a fuggire verso il Messico, dove vivono liberi e felici per il resto dei loro giorni. L’occhio caldo del cielo è un film avvincente e coinvolgente, con una trama ricca di colpi di scena e personaggi memorabili. Se siete appassionati di western, non potete perdervi questo classico del genere.











