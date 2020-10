L’occhio caldo del cielo/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Kirk Douglas

L’occhio caldo del cielo va in onda su Rete 4 per il primo pomeriggio di oggi, venerdì 23 ottobre, a partiredalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1961 dalla Universal International Pictures con la regia di Robert Aldrich, soggetto tratto dal romanzo scritto nel 1957 da Howard Rigsby mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da Dalton Trumbo. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Ernest Gold, i costumi di scena sono stati disegnati e realizzati da Norma Koch mentre la scenografia è di Alexander Golitzen. Nel cast sono presenti grandissimi attori tra cui Rock Hudson, Kirk Douglas, Dorothy Malone, Joseph Cotten, Carol Lynley e Neville Brand.

L’occhio caldo del cielo, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de L’occhio caldo del cielo. Un fuorilegge si vede costretto a scappare, oltrepassando il confine con il Messico per riuscire a sfuggire alla giustizia dopo essere stato colpevole di un omicidio. Sulle sue tracce c’è un sceriffo americano che sembra pronto ad ogni cosa pur di catturarlo anche per che tra di loro c’è una vera e propria vicenda di natura personale. Infatti l’assassino ha ucciso quello che era il marito della sorella dello sceriffo il quale quindi prova a farsi giustizia da solo. Per riuscire a trovare supporto, si dirige in una zona del Messico dove ritrova una donna con la quale ha avuto un’intensa storia d’amore durante gli anni della gioventù. Tuttavia, la donna nel frattempo si è sposata ed ha una bellissima figlia di 16 anni che sembra somigliare a lei in tutto e per tutto. La donna informa i fuorilegge che dovrebbe tornare da un momento all’altro suo marito che in effetti si farà presente di lì a poche ore.

L’uomo che sembra essere reduce da una notte im cui ha bevuto tantissimo, annuncia alla moglie di aver venduto il ranch in questo stato del Messico e di aver acquistato una mandria di bestiame che vorrebbe portare nella zona del Texas. Siccome non ha alcun genere di esperienza in questa tipologia di attività, decide di assumere il malvivente per occuparsi del bestiame. Il malvivente accetta questa proposta ma, ben sapendo come sulle sue tracce vi siano lo sceriffo e i suoi scagnozzi, decide di proporre allo stesso sceriffo di lavorare a fronte di un compenso piuttosto rilevante.

Lo sceriffo accetta facendo presente al fuorilegge che comunque una volta arrivati a destinazione in Texas sarà arrestato e portato in carcere affinché possa subire un processo equo. Insomma il viaggio di ritorno verso il Texas sarà un momento per cercare di appianare le divergenze tra i vari protagonisti e tracciare un futuro luminoso per ognuno di loro.

