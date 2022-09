Lockdown all’italiana/ Su Canale 5 il film con Ezio Greggio e Paola Minaccioni

Lockdown all’italiana, film di Canale 5 diretto da Enrico Vanzina

Lockdown all’italiana è un film del 2020 che andrà in onda su Canale 5 oggi, 16 settembre, a partire dalle ore 21.20 e appartiene al genere commedia, diretto dal famoso regista Enrico Vanzina ed approdato per la prima volta negli schermi il 15 ottobre 2020. Gli attori principali sono Ezio Greggio, Paola Minaccioni, Ricky Memphis, Martina Stella, Maurizio Mattioli, Maria Luisa Jacobelli e Riccardo Rossi. La distribuzione del film è stata affidata a Medusa Film e la produzione alla compagnia Dean Film E New International.

Nel film Lockdown all’italiana è presente una vasta colonna sonora estratta dall’album musicale di Umberto Smalla e Silvio Amato, in particolare le canzoni Lockdown all’italiana, È arrivato un messaggio, Pose plastiche, Alle 6 di mattina, In questi giorni, Che delusione. Alcuni degli attori che hanno recitato in questo film hanno collaborato anche precedentemente: Martina Stella e Maurizio Mattioli hanno recitato insieme in altri film del medesimo genere, come Sapore di te e Un’estate ai Caraibi.

Lockdown all’italiana, la trama

Lockdown all’italiana, la commedia diretta da Enrico Vanzina, racconta la vicenda di due coppie in crisi intenzionate a lasciarsi. Mariella (Paola Minaccioni) sposata col ricco avvocato Giovanni (Ezio Greggio) scopre i suoi tradimenti con Tamara (Martina Stella), una giovane e bella ragazza della periferia romana che lavora in un supermercato. Anche Walter (Ricky Memphis), il compagno di quest’ultima, viene a conoscenza del tradimento della fidanzata. Entrambi vogliono ricongiungersi e vengono cacciati di casa con la valigia in mano. Però il presidente del consiglio Giuseppe Conte decide di proclamare un Lockdown in tutta la nazione a causa della diffusione dell’epidemia di Coronavirus.

Per questo le coppie sono costrette a convivere forzatamente non potendo realizzare il loro intento di separarsi. Con l’inizio della convivenza forzata la situazione comincia a complicarsi tra smartworking, faccende casalinghe e attività fisica che non può essere trascurata, mentre la scoperta dei numerosi tradimenti e bugie dai corrispettivi partner crea maggiore tensione, ma ciò non impedisce ai due amanti di continuare a sentirsi di nascosto. Lontano dagli occhi dell’amante e reduce della routine dettata dal Lockdown, Giovanni subisce il fascino della giovane vicina attraente del piano di sotto con cui prova a costruire un rapporto, mentre Tamara deve fare i conti con il fidanzato deluso dalla scoperta del tradimento, ma ancora innamorato.











