Lockdown all’italiana/ Su Canale 5 il film di Enrico Vanzina

Lockdown all’italiana, il film con Martina Stella su Canale 5

Questa sera, martedì 20 settembre 2022, alle 21.20 su Canale 5 va in onda la commedia del 2020 “Lockdown all’italiana”, distribuita da Medusa Film e Prodotta da Dean Film New International. La regia è di Enrico Vanzina. Questo film segna l’esordio alla regia di Vanzina dopo la morte del fratello Carlo scomparso nel 2018.

Terminator - Destino oscuro/ Su Italia 1 il film con Linda Hamilton e Schwarzenegger

La carriera di Enrico è stata legata al fratello per molti anni. Hanno dato vita ai “cinepanettoni”, con protagonisti De Sica e Boldi. Le sue più recenti pellicole sono: “Tre sorelle” e “L’altro buio in sala”. Nel cast troviamo Ezio Greggio, tra i suoi recenti film ricordiamo: “Super vacanze di Natale”, “Occhio a quei due”. Nel 2009 ha vinto ai Nastri d’Argento il premio come migliore attore non protagonista per “Il papà di Giovanna”. Nel cast anche Paola Minaccioni, Ricky Menphis, Martina Stella, Maurizio Mattioli, Maria Luisa Jacobelli e Riccardo Rossi.

La contessa di Hong Kong/ Su Rete 4 il film con Marlon Brando e Sophia Loren

Lockdown all’italiana, la trama del film

“Lockdown all’italiana” racconta l’esasperata convivenza di due coppie in crisi durante il lockdown a causa del Covid. La prima coppia è quella formata da Mariella, una ricca borghese, e Giovanni, il marito avvocato che tradisce la moglie con Tamara, una giovane e avvenente cassiera di un supermercato un po’ borgatara.

A sua volta la donna è sposata con Walter, un mansueto tassista che scopre di essere stato tradito dalla moglie. Nel momento in cui Giovanni e Tamara stanno lasciando il proprio appartamento per mettere fine alle loro relazioni, scoppia il lockdown e sono costretti a vivere, rinchiusi in casa, con i rispettivi consorti. Nel corso di questa prigionia forzata le due coppie dovranno imparare a convivere e a sopportarsi, tra tradimenti e bugie.

Un esercito di 5 uomini/ Su Rete 4 il film western con Bud Spencer e Nino Castelnuovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA