Lockdown Francia da giovedì/ Stasera il discorso di Macron: “Covid fuori controllo”

La Francia si avvia al secondo lockdown nazionale, la prima tra i Paesi più influenti dell’Unione Europea in questa “seconda ondata” di contagi da Covid-19: ormai sembra questione solo di ufficialità, e si attende solo il discorso alla nazione che alle ore 20 questa sera il Presidente Emmanuel Macron terrà in diretta video streaming e tv. Da settimane la nazione con la peggior curva epidemiologica e le maggiori difficoltà sui ricoveri e ospedalizzazioni – ancora ieri quasi 35mila casi positivi e soprattutto 523 morti in sole 24 ore – il Governo di Francia sembra ora intenzionato a prendere misure drastiche dopo l’ormai dichiarato fallimento delle strette su coprifuoco e attività pubbliche. Secondo le anticipazioni emerse in queste ore sulla stampa francese – su tutte BfmTv – Macron si sarebbe deciso per un lockdown generale per almeno 4 settimane e a partire dalla mezzanotte di giovedì, lasciando però aperte le scuole e i soli servizi essenziali, con una lista potenzialmente più ampia del marzo scorso.

DISCORSO DI MACRON ALLA FRANCIA: COSA DIRÀ

«Se non faremo niente tra due settimane saremo ai livelli del picco della prima ondata», ha spiegato ancora il portavoce del Governo, Gabriel Attal. L’Eliseo ha studiato in extremis misure più “soft” per non compromettere troppo l’aspetto economico, ma la risalita dei contagi avrebbe allontanato anche l’idea di un lockdown solo durante il weekend (idea inizialmente partorita dallo stesso Emmanuel Macron). «Un’emergenza Covid ormai fuori controllo impone decisioni drastiche e immediate per evitare guai peggiori», è il senso di quanto andrà a dire il Presidente della Repubblica francese questa sera in collegamento con l’intera cittadinanza: ancora ieri il presidente del Consiglio scientifico, Jean François Delfraissy spiegava come «Avevamo previsto che ci sarebbe stata questa seconda ondata in autunno, ma siamo sorpresi dalla brutalità di quanto sta accadendo negli ultimi giorni». La tripla T – testare, tracciare, trattare (isolare) – non ha funzionato e nemmeno tutte le misure “di mezzo”, così la Francia si avvicina al lockdown dando anche un messaggio tutt’altro che rassicurante per le altre nazioni che presto potrebbero seguire la medesima via: Germania in primis (con Angela Merkel che intende “anticipare” numeri peggiori varando misure di prevenzione), Spagna e ovviamente anche l’Italia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA