Lockdown Milano dal 2 novembre?/ Cosa può chiudere, a rischio anche Monza e Varese

Sono ore di riflessione e confronto all’interno del Governo in vista del nuovo Dpcm. Si va verso un nuovo lockdown e il piano al momento è partire dalle città metropolitane, quindi Milano e Napoli, ma anche Bologna, Torino e Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’idea dell’esecutivo è di introdurre zone rosse, limitare gli spostamenti tra Regioni e chiudere alcune attività nelle aree dove la curva dei contagi si è impennata pericolosamente. Il premier Giuseppe Conte voleva aspettare qualche giorno, ma il coronavirus sta correndo troppo, quindi prestissimo arriverà la nuova stretta. Cosa cambia per Milano e le altre città? Si parla di “cinturamento” con divieto di spostamento per i cittadini e blocco di tutte le attività, fatta eccezione per quelle essenziali. Si potrebbe partire già lunedì, infatti il Governo starebbe trattando con Regione Lombardia e il sindaco Beppe Sala per il blocco dell’area metropolitana dove il numero dei contagiati è salito e gli ospedali sono in grave affanno.

LOCKDOWN MILANO? A RISCHIO ANCHE MONZA E VARESE

In agenda c’è un incontro tra il governatore Attilio Fontana e il sindaco di Milano Beppe Sala. L’incontro, previsto il 2 novembre, sarà utile per valutare insieme con gli esperti i dati del weekend. Il rischio di una chiusura per la città di Milano è concreto. «La situazione è sempre più preoccupante. In questo fine settimana state il più possibile a casa e limitate gli incontri anche con familiari ed amici allo stretto indispensabile. I nostri morti ricordiamoli nel cuore e nella mente e non affollando i cimiteri». Questo l’appello su Twitter di Massimo Galli, primario del reparto di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano e docente all’Università degli Studi del capoluogo lombardo. Questa misura, secondo Il Messaggero, potrebbe essere applicata anche per altre realtà lombarde come Monza e Varese dove è stata registrata una impennata di nuovi contagi nei giorni scorsi.

«Tanti mi chiedono perché non chiudi, tanti chiedono che si faccia un lockdown, il punto è che per come vedo io le cose il Governo deve avere un ruolo importante in tutto ciò, non voglio scaricare le responsabilità, ma il punto fondamentale è che si può chiudere ma prima di chiudere bisogna dire a chi starà chiuso come verrà aiutato», ha dichiarato il sindaco di Milano in un video sui social.



