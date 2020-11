Lockdown Milano? Oggi incontro Fontana-Sala/ E Trenitalia taglia già collegamenti…

Per Milano è cominciata una giornata decisiva, quella in cui probabilmente si deciderà di procedere con il lockdown per l’Area metropolitana. Il governo vorrebbe accelerare qui e in altre città italiane finite sotto osservazione. Ma Attilio Fontana vuole prima confrontarsi con il sindaco Beppe Sala. Per questo ha convocato per oggi Anci Lombardia e i sindaci di tutti i capoluoghi di provincia. Vorrebbe che fosse il governo a fare la prima mossa, ma a Palazzo Lombardia e a Palazzo Marino si considera fondamentale il vertice di oggi. Qualcosa verrà fatto, questo sembra ormai scontato. Il Comune di Milano e la Regione Lombardia hanno sempre considerato il lockdown a Milano e nella sua Area metropolitana come l’ultima ratio. Preferirebbero procedere per step e aggiungere restrizioni a quelle già attive, ma in modo graduale e senza bloccare tutto. In ogni caso, ritengono che sia comunque meglio prendere provvedimento omogenei, come è stato per il coprifuoco alle 23, visto che i contagi non possono più essere circoscritti ad alcune aree.

LOCKDOWN MILANO? TRENITALIA TAGLIA COLLEGAMENTI

Se lockdown deve essere, che sia nazionale. Questa la posizione anticipata dal governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ed espressa durante l’incontro di ieri con il governo in vista del nuovo Dpcm. «Se i tecnici ci dicono che l’unica alternativa è il lockdown facciamolo, ma no a un lockdown territoriale perché se fermiamo Milano si ferma la Lombardia», ha dichiarato il governatore. Fontana propone di ridurre la capienza dei trasporti, allungare il coprifuoco e tenere a casa gli over 70, ma le considera comunque misure interlocutorie. «Una serie di interventi territorio per territorio, polverizzati e non omogenei, sarebbero probabilmente inefficaci e anche incomprensibili ai cittadini, che già oggi sono disorientati». Intanto Trenitalia, secondo fonti sindacali riportate da Il Giorno, ha predisposto un piano di soppressioni di corse sulle linee nazionali, a partire da oggi, nella previsione di un calo degli spostamenti, già crollati. Su Milano centrale è prevista la cancellazione temporanea di una trentina di collegamenti con le principali città italiane.

LOCKDOWN MILANO? SALA “SERVE BUONSENSO”

Più possibilista sul lockdown a Milano è il sindaco Beppe Sala, che nei giorni scorsi ha mostrato qualche timida apertura a riguardo. «Io non voglio passare per il paladino di ‘non si chiude’, potete immaginare quanto mi stiano ributtando addosso il ‘Milano non si ferma’ e va bene, io sono qui per prendermi le mie responsabilità e non è questo il punto, ma voglio che venga fatto con buonsenso», ha dichiarato il primo cittadino meneghino. Oggi, dunque, farà il punto con il governatore Attilio Fontana e gli altri sindaci lombardi. Secondo quanto riportato da Fanpage, le decisioni potrebbero arrivare nel pomeriggio. «Esamineremo i dati, ascolteremo i rappresentanti del mondo medico e scientifico, vedremo se le misure già faticose per cui la gente protesta messe in atto nei giorni scorsi avranno dato qualche risultato, e poi decideremo come fare», ha dichiarato Sala sui social. I cittadini di Milano, già in attesa del Dpcm del governo, attendono anche questo incontro decisivo per capire se il lockdown sarà realtà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA