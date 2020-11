Lockdown totale dal 15 novembre?/ Il governo ci pensa: zona rossa e nuove misure

Per il lockdown totale, ovvero, tutta l’Italia in zona rossa, la data fatidica sarà il 15 novembre. E’ questo quanto filtra nelle ultime ore dai corridoi di Palazzo Chigi, così come riportato dai principali quotidiani online, a cominciare dal Corriere della Sera. Nei prossimi 5 giorni, quindi, l’esecutivo deciderà se altre regioni affiancheranno Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria, già di fatto “in lockdown” dopo le ultime misure restrittive. Oggi, intanto, sarà la volta di Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria passare da giallo ad arancione (l’ordinanza diverrà effettiva da domani), mentre nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione in merito alla Campania, che dovrebbe diventare direttamente rossa, così come auspicato dal governatore De Luca. Ovviamente sarà decisiva la crescita dei contagi e nel contempo, la situazione ospedaliera, e qualora si arrivasse ad una soglia critica, a quel punto si opterà per il lockdown totale in tutto il paese.

LOCKDOWN TOTALE DAL 15 NOVEMBRE? NUMEROSI APPELLI NEGLI ULTIMI GIORNI

Numerosi gli appelli ad un lockdown totale nel corso degli ultimi giorni, a cominciare dalla Fondazione Gimbe, passando per quella degli ordini dei medici, l’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri (Aaroi), e arrivando fino alle organizzazioni di infermieri regionali. Secondo quanto spiegato da una fonte governativa all’Agi, non è inoltre da escludere che in caso di totalità dell’Italia in zona Rossa, vengano inasprite alcune misure già in atto, facendo di fatto catapultare il Belpaese in una fase molto simile a quella già vissuta a marzo e ad aprile. Ad esempio, scrive a riguardo il Corriere della Sera, si potrebbero chiudere i ristoranti il sabato e la domenica (ora fanno solo asporto e delivery in zona rossa), nonché altre attività commerciali che hanno ottenuto delle deroghe per rimanere aperte. “Per poter ottenere un più efficace appiattimento della curva globale dei contagi – scrive ancora il quotidiano di via Solferino – è assolutamente opportuno implementare nuove misure che possano sovrapporsi ai primi effetti positivi dei recenti provvedimenti”.



