Lockdown Usa? Fauci “Isolamento in autunno”/ “Troppi contagi” ma Trump è contrario…

Lockdown negli Stati Uniti in autunno? La proposta del noto immunologo Anthony Fauci della task force della Casa Bianca contro il Covid-19 è quella di procedere con l’isolamento per evitare l’arrivo di una seconda ondata di coronavirus. «Dobbiamo isolarci e superare questo autunno e inverno perché non sarò facile», ha dichiarato Fauci. A preoccuparlo sono i numeri dell’epidemia degli Stati Uniti. Non si fermano, anzi continuano a crescere: «Non aiuta che gli Usa continuino a vedere circa 36 mila nuovi casi al giorno, che è meglio di quello che vedevamo ad agosto, ma è troppo alto». Ma Anthony Fauci sembra avere idee ben diverse da quelle del presidente americano Donald Trump. E questa non è una sorpresa, considerando quanto accaduto in questi mesi. Nella fattispecie, però, Trump aveva escluso un nuovo lockdown. Invece Fauci ritiene che l’ipotesi non vada esclusa a priori, soprattutto in un momento in cui i numeri continuano a salire.

FAUCI PROPONE LOCKDOWN USA, MA TRUMP È CONTRARIO

Anthony Fauci, principale esperto di malattie infettive negli Stati Uniti e nel mondo, ha lanciato un avvertimento agli americani. Parlando in un panel virtuale con i medici dell’Harvard Medical School, Fauci ha spiegato che la lotta contro la pandemia di coronavirus sarà sempre più faticosa man mano che si avvicinerà la fine dell’anno. Inoltre, si è scagliato contro chi minimizza la gravità del virus, considerando «quello che ci aspetta», ha aggiunto, in caso di manco rispetto delle misure preventive. Il vaccino, del resto, non è poi vicino come sembrava, quindi in assenza di una protezione bisogna valutare soluzioni alternative, come quella appunto di un isolamento. Ma il lockdown non va necessariamente inteso come totale. Può essere locale, come quello ad esempio a cui sta pensando la Francia, o temporaneo, come quello che invece ha preso in considerazione Israele in questi giorni. Ma Trump non è d’accordo, quindi il dibattito interno è in corso.



