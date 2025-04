È stata una scena di vera e propria follia quella che si è registrata in quel di Lodi nella tarda serata di sabato 12 aprile quando un 20enne di origini colombiane ha accoltellato più volte alla testa un – presunto – conoscente 18enne di origini egiziane dopo che il treno sul quale viaggiavano ha raggiunto la stazione locale, tutto sotto gli occhi attoniti di alcuni testimoni che hanno lanciato immediatamente l’allarme e permesso alle autorità di Lodi di identificare e sottoporre ad arresto il (nuovamente: presunto) responsabile della violenta aggressione; mentre per ora restano ancora incerti i reali contorni della vicenda affidati alla sola ricostruzione dell’arrestato.

Andrea Stival, le "accuse infamanti e ingiuste" al nonno di Lorys/ "Veronica Panarello ha ucciso anche lui"

Partendo dal principio, secondo le ricostruzioni riferite da diversi quotidiani locali e nazionali l’aggressione alla stazione di Lodi risalirebbe all’incirca alle ore 23:00 di sabato: in quel momento – infatti – un treno sarebbe arrivato alla banchina concludendo la sua corsa e dopo essere sceso per legare il suo cane ad un palo il 20enne colombiano è tornato sul convoglio facendo scattare una violenta lite con il 18enne che era salito alla stazione di Piacenza e si stava preparando a scendere dal treno.

Annamaria Franzoni e il delitto di Cogne/ Il processo e i punti irrisolti dell'omicidio del piccolo Samuele

Lodi, fermato l’autore dell’accoltellamento sul treno: interrogato, ha accusato il 18enne di avergli rubato il monopattino

Dalle parole i due litiganti di Lodi sono presto passati alle mani, fino a quando il 20enne avrebbe estratto un coltello lungo una 30ina di centimetri con il quale ha ferito gravemente più volte alla testa l’altro litigante: quest’ultimo si è immediatamente accasciato a terra ed è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 con una prognosi che attualmente resta riservata e in condizioni gravi, ma fortunatamente non sembrerebbe essere in reale pericolo di vita.

Venezia, bambina di 11 anni aggredita sotto casa da un 45enne/ È un violentatore seriale: arrestato

Al contempo, gli inquirenti di Lodi hanno raggiunto ed arrestato il 20enne colombiano indicato dai testimoni come responsabile dell’aggressione, sequestrando e repertando anche l’arma utilizzata per ferire il contendente: sottoposto ad interrogatorio – ma si tratta di una versione che deve ancora essere vagliata ed eventualmente confermata dalla vittima – il ragazzo ha spiegato di aver riconosciuto nel 18enne il presunto autore del furto del suo monopattino elettrico che risalirebbe a diverse settimane fa.