È l’ennesima – immotivata – aggressione che coinvolge i dipendenti delle ferrovie quella che si è registrata nella giornata di ieri a Lodi sul convoglio 10868 che era partito poco prima di Piacenza e che sarebbe dovuto arrivare fino a Milano Greco Pirelli, questa volta addirittura degenerata fino al punto in cui un uomo ha alzato le mani contro una capotreno e un macchinista successivamente ricoverati con ferite – fortunatamente – lievi.

Sciopero 19 marzo 2025 nazionale ridotto a 8 ore/ Stop treni Trenitalia e Trenord: orari e fasce di garanzia

Al di là del singolo episodio di Lodi, dai dati ufficiali diramati dalla Regione Lombardia sul territorio meneghino nel 2024 si sono verificati in totale 472 casi di minacce e 362 differenti aggressioni; in costante crescita – specialmente se si guarda a reati come rapine, furti e atti osceni – rispetto all’anno precedente e nel corso degli ultimi 5 anni.

Eutanasia, aumenta "turismo della morte" nei paesi dove è legalizzata/ Suicidio assistito anche per depressi

Lodi: dopo l’aggressione a capotreno e macchinista, il 45enne ha importunato anche altri passeggeri del treno

Venendo al caso di Lodi, tutto sembra essere successo poco prima delle 14:00 di ieri all’altezza – appunto – della stazione lodigiana: la capotreno 31enne che in quel momento stava controllando i biglietti è finita al centro di un’accesa lite con un 45enne che sembra fosse sprovvisto del titolo di viaggio ed invitandolo a scendere a quella fermata avrebbe scatenato la sua ira; il tutto mentre un macchinista 26enne che non era in servizio è intervenuto in soccorso della collega non appena ha notato che gli animi si stavano scaldando.

Omicidio Pierina Paganelli, nuovo interrogatorio per Louis Dassilva/ La sua versione contro Manuela Bianchi

A quel punto il 45enne avrebbe letteralmente aggredito e picchiato entrambi mentre il convoglio era fermo sui binari della stazione di Lodi poco prima di dileguarsi: dopo aver lanciato l’allarme le due vittime sono state immediatamente trasportate in ospedale per i controlli del caso con il treno che dopo un’ora di ritardo è stato completamente soppresso; mentre la Polfer ha individuato poco dopo l’aggressore 45enne intento a dare fastidio ad altri passeggeri rimasti a piedi a causa sua, riconoscendolo con un noto tossicodipendente che già in passato aveva causato problemi simili.