Lodo Guenzi, chi è la sua fidanzata?/ Il cantante ricorda la morte di una ex

Lodo Guenzi: il cantante è fidanzato?

Lodo Guenzi sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 10 maggio, di Oggi è un altro giorno per parlare del film “La quattordicesima domenica del tempo ordinario” di Pupi Avati, in cui interpreta il protagonista Marzio da giovane. Il cantante de Lo Stato Sociale è molto riservato sulla sua vita privata. Qualche tempo fa Lodo ha dichiarato: “Forse sono allo scatto definitivo, sto molto bene con una persona”, ma quando un giornalista gli ha chiesto chi fosse questa persona, lui ha dichiarato: “Neanche per sogno, non ve lo dirò mai”.

A fine aprile è uscito l’ultimo singolo de Lo stato sociale, dal titolo “Per farti ridere di me”, che ha per Lodo Guenzi un significato speciale, come ha dichiarato in un post su Instagram: “Sono stato quattro anni con una ragazza. Ho fatto dei gran casini. L’ho tradita, ho scritto niente di speciale, mi ha chiesto almeno non cantarla tu. Ci siamo amati, ci siamo fatti male. È finita a pochi giorni dal suo compleanno”.

Lodo Guenzi: il ricordo delle ex fidanzate

“È la canzone più intima da molto tempo, è per una ragazza che mi ha salvato la vita mostrandomi quanto sono ridicolo, buffo, sbagliato, storto, sfigato, bambino. Quanto può essere bello avere a fianco qualcuno che sa ridere con te mentre ride di te”, ha aggiunto Lodo Guenzi. Sempre molto riservato, Lodo non ha rivelato ulteriori dettagli sull’ex fidanzata e non si sa a quanto risale la loro storia. Nei giorni scorsi, Lodo Guenzi ha ricordato una sua ex fidanzata, morta improvvisamente: “La mia prima ragazza mi tradì e poi si mise con un altro. Io mi offesi da morire, avevo 18 anni. Decisi di toglierle la parola per sempre. Così per due anni lei, che mi voleva solo bene, cercò di recuperare un qualche rapporto con me… Un giorno mi chiamò il mio migliore amico… Lei era morta la sera prima, all’improvviso. E io mi sentirò stronzo per tutta la vita per non averle mai detto ti voglio bene anche io”.

