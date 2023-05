Lodovica Comello: “La maternità è oscura e complicata”/ “C’è molto dolore dietro”

Lodovica Comello, artista poliedrica italiana, nota inizialmente per la parte di Francesca nella telenovela Violetta, si è raccontata sulle pagine del Messaggero, ripercorrendo gli ultimi difficili anni che si è trovata ad attraversare. Racconta, infatti, che “gli anni dopo la maternità sono stati difficili e solo adesso sto ritrovano la mia strada, che era diventata un po’ oscura e complicata” e che l’ha portata ad abbandonare “quella che ero prima come persona e come professionista”.

Infatti, Lodovica Comello racconta di aver attraversato tre fasi, “nella prima mi sembrava di non avere più una vita: ero solo un dispensatore di latte. Nella seconda ho iniziato a riappropriarmi di me stessa anche se mi sentivo a disagio. Nella terza, quella che sto vivendo attualmente, devo lavorare il doppio o il triplo degli altri per ribadire che ci sono ancora sul fronte sociale, professionale e di coppia”. In questi anni Lodovica Comello racconta di aver avuto “molti problemi con l’allattamento. Cosa che mi ha fatto molto male fisicamente e psicologicamente” ed ora si chiedere “come è stato possibile sbattere contro questo muro senza che nessuno mi dicesse qualcosa sulle complicazioni”.

Ma Lodovica Comello non vuole essere fraintesa e specifica, chiaramente, che “è bello diventare mamma, meraviglioso, la cosa più emozionante del mondo”, ma dietro c’è anche un vero e proprio “casino”. Fortunatamente, però, almeno il suo ambiente lavorativo ha accolto i cambiamenti bene, e le ha permesso, per esempio, di iniziare a fare un podcast (L’asciugona) nel quale perla di maternità come “nessuno aveva mai parlato” prima.

Con suo figlio Teo, Lodovica Comello racconta che “io e mio marito siamo giocolieri: viviamo a Milano e non abbiamo nonni su piazza. Facciamo l’impossibile. Magari per mesi non lavoriamo, poi può succedere che tutti e due dobbiamo star fuori per giorni” anche se confessa che “andar via da casa e stare fuori a lungo, adesso, è più difficile”. Parlando, infine, della sua carriera, racconta che il suo grande sogno era “cantare e fare musica. Però mi sono scontrata violentemente con la realtà quando ho cercato di trasformarlo in professione e ho capito che non fa per me”. Lodovica Comello, infatti, racconta che “Sanremo 2017 è stato il mio saluto in grande stile al canto”.

