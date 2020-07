Lodovica Comello mamma di Teo “All’inizio l’ho ripudiato”/ “Mi sentivo suo ostaggio”

Lodovica Comello è diventata mamma quattro mesi fa del piccolo Teo, nato dal suo amore con il marito Tomas Goldschmidt. La maternità ha cambiato fortemente la vita dell’attrice che ha deciso di raccontare la sua vita da mamma nella seconda stagione della serie in podcast e vodcast L’Asciugona, on line dal 22 luglio. Vivendo 24 ore su 24 con il suo bambino, nato in pieno lockdown, Lodovica Comello si è tuffata nella sua nuova vita da mamma senza l’aiuto dei nonni. L’attrice, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Tgcom24 il 25 luglio, racconta le difficoltà inizialmente vissute. “Non ero preparata al contatto fisico costante, 24 ore su 24, con questo nuovo essere umano. Non è scontato il passare dall’essere un individuo con la propria autonomia al trovarsi di fronte alla condivisione costante del proprio corpo con questo adorabile “fagotto”. All’inizio l’ho anche un po’ ripudiato, mi sentivo soffocare, quasi ostaggio di questo bambino. Poi ho capito che io ero tutto ciò di cui lui ha bisogno e mi sono rilassata”, ha raccontato l’attrice.

LODOVICA COMELLO: “L’ALLATTAMENTO è STATO DOLOROSO”

Lodovica Comello ha deciso di raccontare tutti gli aspetti della maternità e non solo la parte dolce e felice. L’attrice ha così voluto raccontare la propria esperienza senza filtri mettendo in luce anche gli aspetti negativi della maternità. Sull’allattamento ha detto: “Per me è stata tutto tranne che una passeggiata, è risultato dolorosissimo… pianti ogni volta che si attaccava, e c’è voluto un mesetto per trovare un equilibrio“, ha detto la Comello. Vivere a stretto contatto solo con il figlio e il marito, però, ha permesso alla Comello di godere dell’amore della sua famiglia e dopo aver vissuto in simbiosi con il suo piccolo, ora riesce ad avere i propri spazi. “E’ difficile ma ormai Teo ha quattro mesi, inizia a rotolarsi per terra. Riesco a ricavarmi dei preziosissimi quarti d’ora in cui lui gira, gioca con le cose che trova in giro“, ha concluso.



