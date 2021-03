Lodovica Comello perchè non presenta la finale di Italia’s got Talent?/ Positiva al Covid, al suo posto…

Lodovica Comello positiva al Covid: è questa la notizia che scuote i fan della conduttrice. Ad annunciarlo è stata la stessa friulana, che in un video su Instagram ha confermato l’impossibilità di presentare la finale di Italia’s got Talent in programma domani, mercoledì 24 marzo alle ore 21.30 su TV8. La Comello ha spiegato: “Sono qui per dare un annuncio, almeno per me, molto amaro che ho aspettato a dare fino perché fino all’ultimo c’era la speranza che la situazione cambiasse, ma invece no, per la serie mai una gioia e la vita mi sorride, giorni fa sono risultata positiva a questo straca*zo di Covid“. La Comello ha raccontato di avere effettuato nella serata di ieri l’ultimo tampone, che ha dato nuovamente esito positivo: da qui l’impossibilità di prendere parte domani alla finale di Italia’s Got Talent.

Lodovica Comello positiva al coronavirus

E’ la seconda volta che Lodovica Comello si trova costretta a rinunciare all’ultimo atto dello show: lo scorso anno, però, l’ostacolo era stato di tutt’altra natura, poiché rappresentato dalla gravidanza. La giovane presentatrice si è detta “dispiaciutissima” di non poter essere parte attiva della serata finale, pur rimarcando di essere “super fortunata” ad avere sperimentato una forma di malattia blanda, e di essersela “cavata con una febbre e un raffreddore. Non ho alcun diritto di lamentarmi – ha detto la Comello – ma è lecito essere dispiaciuta perché mai come quest’anno speravo di calcare quel palco e contribuire anch’io a portare un po’ di allegria, spensieratezza, nelle case di chi ci guarda. Domani la guarderò anch’io dal divano, come l’anno scorso, ma senza pancia“. A condurre la finale, come nel 2020, sarà Enrico Papi, già giudice d’eccezione durante l’ultima puntata di audizioni.

