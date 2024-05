Lodovica Lazzerini, chi è la fidanzata BigMama/ La rapper: “viviamo e scriviamo le canzoni insieme”

Lodovica Lazzerini e BigMama sono una coppia e non si nascondono più. La rapper protagonista indiscussa dell’ultimo Festival di Sanremo 2024 con il brano “La rabbia non ti basta” ha confermato non solo di essere innamorata, ma anche di avere una fidanzata. Si tratta di Lodovica Lazzerini, una giovane autrice con cui ha scritto a quattro mani la hit “La rabbia non ti basta” con cui si è fatta conoscere ed apprezzare dal grande pubblico non solo della kermesse canora per eccellenza della musica italiana, ma anche dal pubblico italiano. Proprio BigMama ospite di una delle puntate di Verissimo ha confessato a Silvia Toffanin di essere felicemente innamorata e di avere una compagna.

BigMama, discorso per i giovani al Concerto Primo Maggio 2024/ “Sbagliare è umano, fallire è prezioso!”

Senza remore e paure, BigMama ha confermato di avere una fidanzata di nome Lodovica Lazzerini a cui è molto legata. Un amore puro e gentile quello che lega le due che condividono la grandissima passione per la musica. Proprio BigMama parlando della fidanzata ha confessato: “sono innamoratissima”.

BigMama e l’amore per la fidanzata Lodovica Lazzerini

Non solo, BigMama parlando della fidanzata Lodovica Lazzerini ha sottolineato a gran voce: “è bellissima”. Un amore che ha sconvolto la vita della rapper che ha deciso di fare le cose in grande con la compagna, visto che oramai le due vivono già insieme. “Ci sentiamo grandi. E’ la mia prima effettiva ragazza e stiamo bene. Scriviamo anche le canzoni insieme” – ha rivelato Marianna Mammone, questo il vero nome della cantante, che proprio con la fidanzata ha co-scritto il brano di successo “La rabbia non ti basta”.

Ludovica Lazzerini, chi è la fidanzata di Big Mama/ "Il nostro primo bacio ad una festa..."

Anche Lodovica è follemente innamorata di BigMama e durante la puntata di Verissimo le ha inviato una bellissimo messaggio: “sono fiera di te per quello che hai fatto in questi anni. Sei un esempio di determinazione”. Non solo, la musicista l’ha anche ringraziata per la grande emozione di sentire il suo nome accostato a quello di BigaMama sul palcoscenico di Sanremo. La fidanzata di BigMama è una giovane musicista di 24 anni che si è avvicinata prestissimo alla musica intorno all’età di 6 anni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA