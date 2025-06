Si chiama Lodovica Lazzerini la fidanzata di Big Mama. Classe 2000, anche la fidanzata dell’artista che lo scorso anno ha preso parte a Sanremo fa la cantante. Proprio Lodovica è infatti cantante nonché co-autrice di alcuni brani della sua compagna. Tra i brani ai quali Lazzerini ha collaborato con Big Mama c’è “La rabbia non mi basta” che l’artista ha presentato sul palco dell’Ariston nel 2024. Lodovica Lazzerini, che dunque fa musica come la sua compagna, è nata a Carrara nel 2000: molto attiva sui social, posta spesso foto in compagnia della fidanzata, nonché in studio, mente scrive i suoi brani.

BigMama al Radio Zeta Future Hits Live 2025, chi è / La lotta agli hater e l'amore per la fidanzata Ludovica

La storia tra Big Mama e Lodovica Lazzerini è nata circa tre anni fa: le due si sarebbero conosciute ad una festa e innamorate poco dopo. Proprio grazie a Lodovica, Marianna Mammone, vero nome di Big Mama, ha trovato la forza e il coraggio di fare coming out, parlando per la prima volta del suo orientamento sessuale e lasciandosi andare all’amore: “Nascondevo la mia sessualità, non pensavo di meritare amore”. Eppure inizialmente la storia d’amore tra le due non sembrava nata come una relazione particolarmente seria. Con il tempo, però, le cose sono cambiate e la cantante ha capito di potersi fidare di lei.

Lodovica Lazzerini, chi è la fidanzata di BigMama?/ Dalla "proposta di matrimonio" all'intesa musicale

Lodovica Lazzerini, fidanzata di Big Mama: “Era partita con incontri occasionali”

A Domenica In, Big Mama ha raccontato come è nato l’amore con Lodovica Lazzerini, la sua compagna: “Anche con Lodo era partita con incontri occasionali, ma quando mi ha fatto capire che potevo fidarmi di lei, ho pensato di meritare l’amore di una donna”. Le due, dunque, inizialmente si sono viste per una cosa che non sembrava seria, ma con il tempo tra loro è nato un sentimento importante che ha portato ad una storia d’amore che dura ormai da tre anni e che prosegue con le migliori intenzioni, tra le quali il matrimonio.