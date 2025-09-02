Lodovica Lazzerini, chi è la cantante e fidanzata di Big Mama: le due fanno musica insieme oltre a condividere la loro vita sentimentale

Lodovica Lazzerini, fidanzata di Big Mama: chi è? Fanno musica insieme

Da qualche anno al fianco di Big Mama c’è una donna, Lodovica Lazzerini. L’artista ha scoperto la propria sessualità, facendo pace con questa, proprio grazie al rapporto con Lodovica, nato inizialmente come una cosa non seria e impegnativa. Come raccontato in più occasioni, proprio grazie al rapporto con la compagna ha avuto il coraggio di fare coming out e raccontare chi è veramente. Come dicevamo, le cose tra Big Mama e la fidanzata non sono cominciate per essere serie. Le due hanno cominciato a vedersi e a conoscersi senza impegno alcuno: con il tempo, però, hanno capito di provare dei sentimenti l’una per l’altra e così è nata una storia che ha portato alla nascita di una relazione importante.

Raccontando a Verissimo della sua storia d’amore con Lodovica Lazzerini, Big Mama ha spiegato: “Siamo molto felici e spero sia la relazione definitiva, l’amore che ho trovato con lei non l’ho mai trovato. Ci siamo trovate, lei è la mia prima vera ragazza e io sono la sua”. La storia tra la fidanzata di Big Mama e la cantante va avanti ormai da diversi anni e i progetti tra le due sono concreti: dopo essere andate a vivere insieme, sognano un futuro concreto.

Lodovica Lazzerini, fidanzata di Big Mama: lavorano entrambe nel mondo della musica

Anche Lodovica Lazzerini, la fidanzata di Big Mama, è appassionata di musica. Lodovica lavora nel mondo artistico: è stata proprio la musica a farle conoscere e innamorare. Tra l’altro Lodovica è stata autrice, insieme a Big Mama, del brano che quest’ultima ha portato a Sanremo 2024, “La rabbia non mi basta”. Orgogliosa di lei, Lodovica si è detta fiera di aver potuto condividere questo capitolo insieme alla sua compagna, per la quale ha fatto un tifo sfegatato.