Chi è Lodovica Lazzerini, la fidanzata di BigMama: le due stanno insieme da tre anni e con lei l'artista ha fatto coming out

Nella vita di BigMama l’amore è arrivato diversi anni fa. La cantante si è legata a Lodovica Lazzerini, che come lei lavora nel mondo della musica, come interprete e autrice. Classe 2000, Lodo, come la chiama l’artista, lavora nel mondo della musica: proprio la passione condivisa per il proprio lavoro ha permesso alle due di incontrarsi e innamorarsi, anche se la loro storia è diventata una relazione seria solamente con il tempo. “Anche con Lodo era partita con incontri occasionali, ma quando mi ha fatto capire che potevo fidarmi di lei, ho pensato di meritare l’amore di una donna” ha rivelato BigMama.

Lodovica Lazzerini, la fidanzata di BigMama, è nata a Carrara nel 2000. L’inizio della storia con la collega, che l’ha aiutata a scrivere “La rabbia non mi basta”, la canzone che ha portato a Sanremo, ha dato a BigMama la spinta necessaria per fare coming out e rivelare la sua vera identità. Dunque, l’amore per la fidanzata ha aiutato la cantante a rivelare la sua identità, senza vergogna e con grande naturalezza, facendo importanti piani per il futuro insieme alla donna che da più di tre anni è al suo fianco.

Lodovica Lazzerini, fidanzata di BigMama: il matrimonio arriverà?

La storia tra Lodovica Lazzerini e BigMama non era cominciata come qualcosa di serio, anzi: incontri occasionali, che poi si sono trasformati in altro. La storia tra le due, seria e con progetti importanti, prosegue con le migliori intenzioni: le due ragazze, infatti, sembrano pronte a compiere grandi passi insieme, tra i quali anche il matrimonio. Dunque, chissà che nei prossimi anni – dopo i tre passati insieme – le due ragazze non decidano di rendere la loro storia ancor più seria, magari convolando a nozze. Un progetto che, secondo quanto raccontato più volte da BigMama, è tra i loro piani per il futuro.