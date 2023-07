Lodovica Mairè Rogati attrice accusata di stalking/ Minacce a fotografa: “Vengo e ti sparo”

L’attrice Lodovica Mairè Rogati sarebbe stata rinviata a giudizio per stalking e diffamazione a mezzo stampa a seguito delle presunte minacce di morte rivolte alla fotografa Francesca Marino. Una vicenda che, secondo quanto riporta Il Messaggero, sarebbe approdata in tribunale con un carico di accuse piuttosto pesanti. 42 anni, Lodovica Mairè Rogati, stando al quotidiano che ne ha dato notizia, sarebbe a processo a Roma per fatti che risalirebbero al 2018 quando, dopo un servizio fotografico, avrebbe vessato la professionista perché le consegnasse tutti gli scatti anziché soltanto quelli pattuiti.

Lodovica Mairè Rogati, presidente dell’associazione “Io non ci sto” contro la violenza sulle donne, sarebbe finita al centro di una faccenda complessa a spinosa ora al vaglio di un giudice. Il contenuto delle frasi che avrebbe rivolto a Francesca Marino, sempre secondo Il Messaggero, avrebbe spinto quest’ultima a denunciare: “Tu prega solo Dio di non incontrare mai me o il mio compagno per strada“, si leggerebbe in uno dei messaggi riportati nel capo d’imputazione e citati dal quotidiano, e ancora “Tu sei figlia di qualche fallito artistoide… Io invece di chi ti spacca il c*lo in tribunale e ti fa finire a vendere il pesce al mercato“. Ma non sarebbe finita lì.

Lodovica Mairè Rogati a processo, presunte minacce e insulti alla fotografa: “Ti sparo”

Nei contenuti citati dal quotidiano Il Messaggero sul caso delle presunte minacce di morte rivolte da Lodovica Mairè Rogati alla fotografa Francesca Marino, altri messaggi attribuiti all’attrice dall’accusa. Stando alla ricostruzione riportata, pochi giorni dopo il primo sms, un testo ancora più esplicito sarebbe stato recapitato a Marino: “Ti sparo a te, al gatto, al nano, a tutta la famiglia di falliti disoccupati, ti sfondo la porta di casa coi fratelli miei e mi porto via il computer e ti do fuoco a tutto“.

A questo quadro indicato a carico di Lodovica Mairè Rogati, stando alla stessa testata, si sarebbero sommati insulti e critiche via social e in particolare su Facebook, con l’utilizzo di un profilo che, per l’accusa, sarebbe riconducibile all’attrice. In aula, riporta infine Il Messaggero, anche la testimonianza della fotografa che avrebbe riferito di altre presunte condotte persecutorie e di un tentativo di screditare la sua attività professionale: “In quel periodo – avrebbe affermato Francesca Marino in tribunale – stavo lavorando alla regia del mio primo film. Lei diceva di aver parlato con la produzione e che non era vero che fossi una regista“.











