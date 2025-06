Via libera al piano di cessione dell'attaccante serbo: servono 30milioni di euro

Dusan Vlahovic sempre più lontano da Torino, nonostante la stima di mister Tudor: l’offerta che puoi cambiare il mercato della Juventus.

La Juventus continua la sua cavalcata nel Mondiale per Club: i bianconeri, con la qualificazione agli ottavi già in tasca – lo scontro diretto con il Manchester City rivelerà se da prima o da seconda del girone – hanno già incassato quasi 7milioni di euro.

Un tesoretto che potrebbe aumentare vertiginosamente e che potrebbe diventare preziosissimo per la finestra di mercato. Mister Tudor ha chiesto rinforzi per la Champions e, soprattutto, per tornare a contendere lo scudetto a Juve e Inter.

Juventus, il mercato ruota intorno a Vlahovic

Il mercato dipende, e molto, dalle scelte del bomber serbo Dusan Vlahovic. L’attaccante, che ha deluso nella scorsa stagione e in rotta con una parte della tifoseria, potrebbe decidere di cambiare aria, lasciando un tassello in attacco e, soprattutto, i 7 milioni di euro di stipendio. La Juventus sarebbe anche disposta a scendere di prezzo, preferendo però cederlo all’estero. La stima di Tudor non basta: l’attaccante, e il suo enturage, è convinto che soltanto un trasferimento potrebbe dare la scossa necessaria.

Su Vlahovic ci sono diversi club. Partiamo dalla Premier: l’Arsenal, molto interessato nella scorsa stagione, in caso di acquisto di Sasko del Lipsia, difficilmente farà parte dell’asta, mentre il Liverpool, con l’acquisto di Wirtz e la conferma di Salah, ha chiuso il suo reparto offensivo (tanto da poter vendere Nunez, nel mirino del Napoli). E, proprio il Bayer Leverkusen – che ha incassato 130milioni di euro per Wirtz – ha manifestato nei giorni scorsi l’interesse per l’attaccante serbo ma le trattative potrebbero iniziare soltanto con il “si” del giocatore ad un eventuale taglio del suo stipendio.

Lo stipendio di Vlahovic rischia di escludere dalla corsa tante squadre interessate al bomber ma difficilmente l’attaccante serbo accetterà una riduzione. In questo contesto entra in gioco il Milan, che ha bisogno di un numero 9 per la prossima stagione e che, soprattutto, può contare su Max Allegri che ha sempre avuto un ottimo rapporto a Torino con Vlahovic. Il neo mister rossonero potrebbe convincere l’attaccante serbo che la sua rinascita può passare da Milano, da una squadra di cui diventerebbe il perno del gioco.

La Juventus, però, chiede non meno di 30milioni di euro per lasciarlo partire. Nonostante i 70 milioni di euro incassati per la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, il Milan ha bisogno di più liquidità per riuscire a portare Vlahovic a Milanello. La svolta potrebbe arrivare in caso di “sì” di Theo Hernandez all’Al Hilal: il club saudita potrebbe sborsare una cifra vicina ai 25milioni di euro, permettendo l’assalto a Vlahovic. La fumata bianca dovrebbe arrivare già in settimana.