Loftus-Cheek al Napoli?/ Calciomercato news, suggestione inglese per il centrocampo

Gli azzurri sono da tempo alla ricerca di un nuovo elemento di qualità da regalare a mister Luciano Spalletti in questa finestra di calciomercato estivo ed in queste ore in questo senso è emersa l’ipotesi di vedere Ruben Loftus-Cheek al Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i partenopei possono vantare ottimi rapporti con il Chelsea, squadra con cui Loftus-Cheek è attualmente sotto contratto fino al giugno del 2024, se si pensa agli affari relativi a Jorginho od anche solo al prestito dello scorso anno di Tiémoué Bakayoko, ora in procinto di tornare al Milan. Complici anche gli infortuni di Diego Demme e Piotr Zielinksi, il nome del venticinquenne inglese potrebbe essere molto più che utile al Napoli per affrontare i vari impegni nel corso della stagione appena cominciata.

Le chances di vedere Ruben Loftus-Cheek al Napoli potrebbero quindi aumentare da qui alla chiusura del calciomercato estivo. Nella passata stagione Loftus-Cheek è stato capace di collezionare 33 presenze fra campionato ed FA Cup impreziosite pure da una rete segnata in Premier League con la maglia del Fulham. In alternativa i dirigenti del Napoli starebbero continuando a parlare anche con il Saint-Etienne per aggiudicarsi Youssouf.

