Logan – The Wolverine/ Su Italia 1 il film con Hugh Jackman (oggi, 24 settembre)

Questa sera, martedì 24 settembre, alle 21.15 su Italia 1 va in onda prima visione tv “Logan – The Wolverine”, pellicola del 2017 ispirata ai fumetti della Marvel Comics e prodotto dalla Marvel Entertainment. La regia è stata affidata allo statunitense James Mangold, che ha lavorato anche al soggetto e alla sceneggiatura del film. Il regista ha diretto nel corso della sua carriera molte pellicole, come “Ragazze interrotte”, “Kate & Leopold”, “Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line” e “Wolverine – L’immortale”. Protagonista principale è Hugh Jackman, che per la nona volta veste i panni di Wolverine. L’attore australiano è affiancato dal britannico Patrick Stewart, che interpreta il professore Charles Xavier. Nel cast anche la giovanissima attrice spagnola Dafne Keen, conosciuta per il ruolo di Ana “Ani” Cruz Oliver nella serie televisiva The Refugees.

Logan – The Wolverine, la trama del film

Nel 2029 i mutanti rischiano l’estinzione: da 25 anni non nasce nessun bambino mutante e la metà di essi è stata sterminata dai Reavers, un gruppo criminale anti-mutante. Logan, invecchiato da quando il suo fattore rigenerante si è indebolito, lavora come autista in Texas e vive in Messico con il mutante Calibano e il novantenne Charles Xavier, che un anno prima ha ucciso molti X-Men con un attacco psichico causato da una malattia neurologica degenerativa. Logan viene ingaggiato da un’infermiera della Transigen, Gabriela, per accompagnare lei e l’undicenne Laura in un luogo chiamato “Eden”. L’infermiera viene uccisa, e Logan decide di portare in salvo la bambina. Il mutante scopre che la Transigen ha cercato di generare dei nuovi mutanti per usarli come soldati speciali, ma poi li ha soppressi dopo il successo del progetto “X-24”. Inoltre Laura è stata creata da un campione di DNA dello stesso Logan, risalente al 1983. Logan e Laura vengono attaccati dai Reavers, ma riescono a sconfiggerli grazie al contributo di Charles. I tre si rifugiano presso una fattoria dove Charles viene ucciso, mentre Logan e Laura devono vedersela con il terribile X-24, un clone perfetto di Logan. I due riescono a raggiungere “Eden”, dove Logan dovrà affrontare per l’ultima volta il suo clone. Grazie a un siero temporaneo Wolverine riesce a ritrovare la sua forza e a uccidere il dottor Zander Rice, ideatore del progetto Transigen. L’ultimo X-Men viene però sconfitto da X-24, a sua volta ferito a morte da Laura. Wolverine viene sepolto e Laura pone una “X” sulla sua tomba.

