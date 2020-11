Logan – The Wolverine/ Video, su Italia 1 il film con Hugh Jackman (23 novembre)

Logan – The Wolverine andrà in onda oggi, lunedì 23 novembre, a partire dalle 21.15 su Italia 1. Diretto da James Mangold nel 2017, la pellicola, ispirata alla serie a fumetti Marvel Comics di Mark Millar e Steve McNiven, ha per protagonista Logan, interpretato da Hugh Jackman. James Mangold è un regista, sceneggiatore e produttore statunitense. Grazie alla sua versatilità ha diretto film molto diversi: dai più drammatici, come Cop Land e Ragazze interrotte, alle commedie come Kate & Leopold, dai western, quale Quel treno per Yuma fino a Logan – The Wolverine, per cui riceve una nomination agli Oscar del 2018. Le musiche sono composte da Marco Edward Beltrami, compositore statunitense, che ha lavorato diverse volte con Mangold, in film quali Quel treno per Yuma del 2007 o Le Mans ’66 – La grande sfida del 2019.

Logan – The Wolverine, la trama del film

Logan – The Wolverine è ambientato a El Paso nel 2029. Da un quarto di secolo non nascono più mutanti e la metà di essi è stata sterminata dai Reavers, un gruppo criminale che vuole distruggere tutti i mutanti. Logan vive con Calibano (Stephen Merchant) e il Professor X/Charles Xavier (Patrick Stewart), lavora come chaffeur e la sua capacità di rigenerazione non è più efficace come prima. La situazione cambia con la comparsa di Gabriela (Elizabeth Rodriguez), un’infermiera della Transigen, una compagnia bio-tecnologica controllata dalla Essex Corp, che vuole presentargli Laura (Dafne Keen), una bambina misteriosa. Le due donne vogliono chiedere a Logan di accompagnarle nell’Eden, nel Dakota del Nord. Logan accetta poiché gli viene promessa una lauta ricompensa. Ma, poco prima di partire, Gabriela viene uccisa. Wolverine, Charles e Laura partono, riuscendo a stento a sfuggire dai Reavers. Logan e Charles scoprono che i nemici, da diversi anni, utilizzano campioni di DNA dei mutanti per creare dei bambini mutanti, da usare come soldati speciali. Tuttavia, dopo il successo del progetto X-24, la Transigen ha deciso di uccidere tutti i piccoli. Come andrà a finire? Riusciranno a salvare i bambini?

