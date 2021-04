Logan the Wolverine/ Video, su Italia 1 il film con Hugh Jackman

Logan the Wolverine verrà trasmesso su Italia 1 oggi, 18 aprile. I telespettatori potranno prendere parte alla messa in onda di questa pellicola a partire dalle ore 21.20. Logan – the Wolverine può essere considerato certamente un lungometraggio di genere fantascientifico. Gli interpreti principali di questa opera cinematografica sono Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen e Stephen Merchant. L’anno di produzione di Logan – the Wolverine è il 2017.

Il regista del film in esame è James Mangold, che ha diretto un lungometraggio western molto famoso dal titolo Quel treno per Yuma. Inoltre ha ricevuto una nomination agli Oscar per la miglior sceneggiatura non originale proprio per la pellicola Logan – the Wolverine. Le musiche di questa opera cinematografica sono frutto del lavoro di Marco Beltrami. Hugh Jackman è noto proprio per aver interpretato Wolverine nella saga degli X-Men, e ha vinto il Golden Globe per il film Les Miserables.

Logan the Wolverine, la trama del film

In Logan the Wolverine siamo nell’anno 2029 ed è accaduto che i mutanti sono in estinzione in quanto tra di loro non ci sono state delle nascite da oltre un quarto di secolo. I mutanti vengono quindi trucidati dai Reavers. Questi ultimi sono un gruppo criminale molto violento. Nel frattempo, Logan è parecchio invecchiato. Questi si è inoltre indebolito, in quanto ha subito un tremendo avvelenamento con l’adamantio, che gli ha provocato un indebolimento cellulare. Logan, allora, si è trasferito in Texas, dove ha trovato un’occupazione molto umile.

L’uomo infatti lavora come autista. Il protagonista del film, inoltre, non ha una casa vera e propria a causa dello scarso denaro che riesce a guadagnare dal suo mestiere. Logan, infatti, vive in una fonderia abbandonata con il Calibano e si prende anche cura di Xavier. Quest’ultimo è un anziano, che soffre di una malattia neurologica degenarativa, che lo ha portato ad uccidere molti dei suoi X-Men. Trascorso del tempo, Logan viene contattato per portare a termine un incarico importante. L’autista deve quindi trasportare nel Dakota del Nord una donna che si chiama Gabriela.

Quest’ultima fa l’infermiera e si deve trasferire dal Texas in compagnia della sua unica figlia Laura. Sfortunatamente, però, accade l’imprevedibile. Gabriela infatti viene misteriosamente uccisa. Dopo l’assassinio dell’infermiera, Logan e Xavier riescono a salvare Laura per un soffio. Logan si ritrasformerà quindi in Wolverine per affrontare il temibile Donald Pierce, i suoi uomini e i Reavers.

Video, il trailer del film “Logan the Wolverine”





