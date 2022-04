Loic Fleury e Eugenio Campari, marito ed ex di Camila Raznovich/ Le figlie Viola e Sole…

Loric Fleury è il marito di Camila Raznovich, conduttrice televisiva divenuta nota tra gli altri per il “Borgo dei Borghi”: i due si sono sposati civilmente nel 2021 e da allora vivono insieme alle due figlie di lei, Viola e Sole, e al figlio di lui. Una famiglia allargata che in diverse occasioni ha dimostrato di vivere in serenità.

Della vita privata dell’imprenditore francese non si sa molto, se non appunto quanto emerso in occasione del lieto evento dello scorso anno. È nato a Versailles nel 1973 e ha studiato all’ Ecole Supérieure de Commerce di Amiens, specializzandosi poi in digital advertising. La sua carriera è iniziata con la fondazione della start-up Nextedia, mentre nel 2011 ha creato Nauting, azienda che si occupa di equipaggiamenti nautici, di cui è presidente e CEO. Al di là delle questioni prettamente lavorative, l’uomo è balzato agli onori della cronaca rosa proprio per il recente matrimonio con il volto di Rai 3. “Ho impiegato quattro secondi a innamorarmi di lui”, ha ammesso la conduttrice. I due stanno insieme dal 2016.

Loic Fleury e Eugenio Campari, marito ed ex Camila Raznovich: le figlie del primo matrimonio

Loic Fleury tuttavia non è stato l’unico grande amore di Camila Raznovich: in precedenza la conduttrice è stata infatti sposata con l’architetto Eugenio Campari, da cui ha avuto le due figlie Viola e Sole, nate rispettivamente nel 2009 e nel 2012. La coppia si è separata tre anni dopo la nascita della secondogenita dopo una lunga storia d’amore.

Adesso il noto volto di Rai 3 si dedica dunque al secondo marito e alle sue due figlie. “Sono abbastanza mediocre come mamma, per quanto io mi sforzi di fare questo mestiere così difficile. Sono loro le vere insegnanti, ti mettono davanti a tutti i tuoi limiti. Sono lo specchio più grande. È l’avventura più bella della mia vita”, ha confidato qualche anno fa nel corso di una intervista.

