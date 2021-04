Loic Fleury, Viola e Sole, fidanzato e figlie Camila Raznovich/ Matrimonio nel 2021

Si sposeranno quest’anno Camila Raznovich e Loic Fleury, coppia ormai ‘consolidata’ del mondo dello spettacolo ma di cui, a dire il vero, non si sa molto. Camila Raznovich ha parlato della sua vita privata con il fidanzato e le figlie Viola e Sole in diverse interviste, soffermandosi soprattutto sull’annuncio delle nozze e sul racconto del loro primo incontro. “Ci ho messo quattro secondi ad innamorarmi di lui”, ha rivelato la conduttrice ospite il 15 gennaio del talk show Oggi è un altro giorno. “Mi ha invitata a ballare – prosegue – e nel momento in cui mi ha posato la mano sulla schiena ero innamorata. Mi ha messo in imbarazzo, cosa molto difficile, e forse è per questo che mi sono innamorata”. In passato, Camila Raznovich ha avuto due relazioni importanti, una con un ragazzo australiano e la seconda con l’architetto Eugenio Campari, che l’ha resa madre di Viola (nata il 12 luglio 2009) e Sole (16 aprile 2012).

Camila Raznovich: “Le mie figlie l’avventura più bella”

Camila Raznovich, che stasera condurrà su Rai3 Kilimangiaro – Il borgo dei borghi, è una madre piuttosto entusiasta. Così almeno appare quando parla delle sue due bimbe, Viola e Sole, entrambe nate dal suo ex Eugenio Campari. “Sono abbastanza mediocre come mamma, per quanto io mi sforzi di fare questo mestiere così difficile”. Camila confessa di imparare molto dalle bambine: “Sono loro le vere insegnanti, ti mettono davanti a tutti i tuoi limiti. Sono lo specchio più grande. È l’avventura più bella della mia vita”.

