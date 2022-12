Lois, chi è la fidanzata di Sam Ryder/ Cinque anni nell’ombra, ma dopo Eurovision…

Lois e Sam Ryder, una storia d’amore misteriosa, ma stanno insieme da più di cinque anni

Non sappiamo molto sulla storia d’amore tra Sam Ryder e Lois, ma una cosa è ormai è assodata: i due si amano alla follia e hanno molto in comune. Qualche anno fa, oltretutto, il cantante e la sua fidanzata hanno avviato una attività imprenditoriale assieme, aprendo un bar. Per quanto riguarda il loro privato, però, non si sa molto altro, dato che anche sui social compare davvero poco della loro storia, mentre prevalgono i tanti contenuti legati al lavoro, come le cover delle canzoni di Adele, Sia, i The Weeknd e Rihanna. La coppia è felicemente fidanzata da più di cinque anni, ma come dicevamo non si sa molto altro.

Il cantante, molto seguito e conosciuto sui social network, è stata uno degli outsider dell’ultimo Eurovision Song Contest 2022 dove è arrivato ad un passo dalla vittoria, piazzandosi al secondo posto. La grande popolarità arrivata dopo la partecipazione alla competizione musicale, ha indubbiamente acceso i riflettori del gossip e i più curiosi hanno cominciato ad interessarsi a Lois e Sam.

Lois, la fidanzata di Sam Ryder: nessun figlio e nessun matrimonio all’orizzonte, ma…

Prima dell’incredibile successo ottenuto ad Eurovision, la vita privata di Sam Ryder non era di certo un argomento succulento per il gossip. Ma dopo la popolarità scaturita dalla kermesse, molti quotidiani britannici hanno cominciato ad indagare sulla sua vita sentimentale e, appunto, è emerso che Sam Ryder è impegnato da diverso tempo in una storia con Lois, una donna che ancora oggi appare come misteriosa, in quanto entrambi non si mostrano spesso insieme pubblicamente.

Il cantante e la sua fidanzata, evidentemente, sono molto riservati e discreti, non a caso non hanno mai rilasciato alcuna dichiarazione sulla loro storia d’amore e continuano a mantenere questo approccio. Come dicevamo, però, i due farebbero coppia fissa dal 2017, quindi da circa cinque anni. Al momento non sono sposati e non hanno avuto figli. Ma non è detto che in futuro, Sam Ryder e la sua fidanzata Lois, non decidano di fare il grande passo.

